Morata torna in Serie A: è in viaggio per l’Italia, le cifre dell’accordo

Il calciomercato è pronto a riportare Alvaro Morata in Italia per giocare con una nuova squadra in Serie A. Ci sono delle nuove notizie che svelano quanto sta accadendo.

Aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro riguardo il futuro del giocatore spagnolo che è pronto all’ennesima avventura nel nostro paese.

Ci sono ora delle nuove notizie e aggiornamenti per quello che si sta venendo a creare, perché una grande asta si è creata sul giocatore nelle ultime settimane, ora ci siamo.

Calciomercato: torna Morata in Serie A

Sembra tutto pronto per il ritorno di Alvaro Morata in Serie A. Dopo aver vestito già la maglia della Juventus per due volte a distanza di anni, ora è pronto al terzo ritorno in Italia. Il calciatore spagnolo, ormai quasi 31enne, è pronto a mettersi nuovamente in gioco nel nostro campionato dove ha dato tanto in passato con i bianconeri. Questa volta però non sarà con loro che andrà a firmare, perché ci sono nuove occasione che riguardano il suo futuro.

Le ultime settimane sono state quelle decisive per quanto riguarda il futuro di Morata che ha ricevuto importanti offerte anche dall’Arabia Saudita. Alla fine però non c’è stato nulla che l’abbia convinto a lasciare l’Europa ed ancora nei migliori campionati che si metterà in mostra. Lo farà in Italia, in Serie A, con uno dei top club. Perché sono in tre le squadre che si sono fatte sotto per provare a prenderlo e ormai ci siamo.

Secondo le ultime notizie di mercato sono Milan, Roma e Inter le squadre che si stanno sfidando per l’ingaggio di Morata che ha deciso di accettare di giocare di nuovo in Serie A. Ora bisogna capire quale dei club italiani accontenterà il giocatore sotto più punti di vista.

Calciomercato Serie A: incontro con l’agente di Morata

Morata ha detto già sì alla Roma e a Mourinho, nonostante non giocherebbe la Champions League a differenza di Milan e Inter. Ma la decisione definitiva dell’attaccante arriverà con calma analizzando tutti gli aspetti.

Perché proprio in queste ora che si sta definendo tutto con degli incontri. Nella giornata di ieri l’agente dell’attaccante, Juanma Lopez, ha incontrato Tiago Pinto della Roma e svelato la richiesta di Morata di 5 milioni netti di stipendio a stagione. Oggi sarà la volta dell’Inter e Morata dovrà prendere poi una scelta dopo le offerte che arriveranno.

Il prezzo di Morata

Con l’Atletico Madrid si proverà a chiudere sui 15 milioni, nonostante la richiesta di 20 ma con un contratto in scadenza nel 2024 alla fine il club spagnolo lascerà partire il giocatore che è considerato fuori dal progetto. Inter e Roma avanti per Morata si sfidano, sullo sfondo resta il Milan. Il giocatore potrebbe mettersi in viaggio per l’Italia già in questo fine settimana o l’inizio della prossima.