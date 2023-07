Juve: la verità su Lukaku, Vlahovic e Chiesa, annuncio di Giuntoli

Il calciomercato per la Juventus è iniziato da poco in maniera seria, perché solo qualche settimana fa è arrivato l’annuncio ufficiale di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director del club bianconero.

In vista della prossima stagione e delle ultime settimane di mercato che sono arrivati degli indizi chiari da parte di quello che sarà il nuovo ds e con un ruolo anche più completo il football director.

Perché adesso ci siamo, ci sono novità importanti riguardo quei giocatori di cui tanto si discute tra acquisti e cessioni della Juventus, i nomi sono caldissimi.

Calciomercato Juventus: Giuntoli su acquisti e cessioni

E’ arrivata la conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium da parte del nuovo Football Director della Juve Cristiano Giuntoli che ha parlato di quelli che saranno acquisti e cessioni del club bianconero in vista della prossima stagione. Queste alcune delle parole della nuova e importante figura della società su Chiesa e Vlahovic:

“La società si è già mossa alla grande nel mese di giugno confermando Rabiot e Milik e puntando su un giovane di prospettiva come Weah. Vogliamo essere competitivi e ci saranno delle mosse della Juventus. Di sicuro punteremo a fare un mercato competitivo e sostenibile. Stiamo puntando tantissimo su Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. Solo davanti a offerte irrinunciabili ci possiamo pensare”.

Sull’acquisto di Lukaku alla Juventus, invece, ha voluto chiarire:

“Sarà un mix di giovani e gente esperta questa squadra. Siamo convinti di essere competitivi in attacco, ma non mi sento di dire molto al momento perché siamo ad inizio mercato. Ora lavoriamo sulle uscite”.

Sui possibili addii di calciatori fuori progetto:

“La situazione di Pogba mi sembra chiara, arriva da un’annata travagliata. Ha grande volontà di tornare e noi lo aspettiamo. Puntiamo forte su di lui. Mentre stiamo trattando con alcuni club per le uscite di Zakaria e Arthur. Bonucci al momento non ha ancora trovato la migliore soluzione per lui”.