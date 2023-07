Mourinho in partenza: la big europea ha scelto

José Mourinho è finito nelle mire di una delle squadre più importanti d’Europa e ora la Roma rischia seriamente di perderlo

Josè Mourinho resta alla Roma? Sì, ma attenzione. “Lo Special One” ha il contratto in scadenza con i giallorossi a giugno 2024 e per ora con i Friedkin non si è parlato mai di rinnovo. Una situazione che va stretta al portoghese, lusingato da una corte prestigiosissima.

Una cosa è certa: almeno per il momento nessuna delle richieste di José Mourinho alla Roma è stata esaudita. Il portoghese voleva essere “protetto” da una figura dirigenziale più importante di Tiago Pinto, specie dopo quanto accaduto nella finale di Europa League di Budapest, e ancora tutto tace. Le candidature di Totti e Boniek per ora sono lì messe nell’angolo senza riscontri.

I Friedkin inoltre non stanno nemmeno operando con particolare slancio sul mercato, concedendo al ds un budget praticamente nullo per acquistare. Manca un grande centravanti, dopo l’infortunio di Abraham, e un centrocampista al posto di Wijnaldum. La velocità non è mai stata una prerogativa di questa società e ora proprio sul tempismo potrebbero vedersi sfilare Mou.

Sì, perché del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024, non se n’è più parlato. Un rapido incontro in Portogallo durante le vacanze tra Dan e José e poi nulla più. Le basi per andare avanti insieme iniziano a scricchiolare e l’ipotesi che questo sia il suo ultimo anno a Trigoria si fa sempre più forte.

Real Madrid, Mourinho tra i favoriti per prendere il posto di Ancelotti: la Roma trema

Tra l’altro, proprio in questi giorni, si sta aprendo uno scenario estremamente affascinante per Mourinho, che potrebbe portarlo ad un clamoroso ritorno in Spagna. Da Madrid sono convinti che possa essere lui l’erede di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu.

Il tecnico italiano lascerà le Merengues a giugno, per andare a guidare la nazionale brasiliana. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, nella rosa dei nomi vagliati da Florentino Perez, al primo posto ci sarebbe proprio Mourinho, davanti a Raul, Arbeloa e Xabi Alonso.

L’esperienza triennale di Mou sulla panchina madridista non si concluse nel migliore dei modi, con alcuni dissapori nello spogliatoio con leader quali Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Tra il 2010 e il 2013, “Lo Special One” si fermò sempre in semifinale di Champions League, perdendo tra l’altro con gli acerrimi rivali del Barcellona.

Ora le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo, con un Mourinho II al Bernabeu. La Roma è avvisata.