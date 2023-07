Inter: striscione contro il nuovo acquisto, la reazione

Situazione particolare e difficile da gestire questa per l’Inter che sta acquistando giocatori per migliorare la rosa per il prossimo anno, ma spuntano contestazioni da parte dei tifosi principali.

Questa volta è stata la Curva Nord direttamente ad esporsi in maniera veramente forte e decisa in vista di quello che è accaduto nelle ultime ore, perché non è stata condivisa la scelta della società.

Ora arriva però un segnale importante da parte dei tifosi dell’Inter che sono pronti a tendere la mano a società e al nuovo acquisto che dovrà soltanto dare tutto se stesso per provare a mettere alle spalle il suo passato per quanto accaduto.

Inter: striscione Curva Nord contro Cuadrado, la reazione

“Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare”. E’ stato questo lo striscione della Curva Nord dell’Inter per Juan Cuadrado, il nuovo acquisto arrivato dalla Juve a parametro zero che in questi minuti sosterrà le visite mediche al CONI.

I tifosi dell’Inter non dimenticano quanto accaduto negli ultimi Juventus Inter con Cuadrado protagonista di aver innescato una rissa con l’ex capitano e bandiera Handanovic, nello specifico nell’ultimo Juventus-Inter di Coppa Italia.

Per questo motivo ora il giocatore dovrà provare a dare tutto se stesso. E’ questa la reazione di Cuadrado dopo aver appreso lo striscione dei tifosi della Curva Nord dell’Inter. Già pensa a scendere in campo per dare tutto.

Cuadrado Inter: pronto a rispondere ai tifosi

Adesso Cuadrado sa che dovrà guadagnarsi sul campo l’amore e il rispetto dei tifosi dell’Inter dopo quanto accaduto in questi anni. Lo striscione è stato un segnale forte da parte della tifoseria ma anche di apertura totale nei confronti del giocatore.

Adesso soltanto Cuadrado dovrà dimostrare che all’Inter ci può e vuole stare da grande professionista provando a guadagnarsi la fiducia di tutto l’ambiente che al momento non è pro verso il suo acquisto.

Inter: contratto Cuadrado, le cifre

Juan Cuadrado andrà a firmare in queste prossime ore un contratto con l’Inter dopo che ha svolto tutti i test di rito per quanto riguarda le visite mediche. Proprio in queste prossime ore l’esterno si recherà in sede nerazzurra per andare a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024.

Cuadrado firmerà con l’Inter quindi un annuale con magari opzione per un altro anno in base a obiettivi di squadra e personali. Il giocatore colombiano ha accettato la riduzione dell’ingaggio andando a a firmare per 2,5 milioni di euro a stagione. Adesso però il giocatore avrà il compito di guadagnarsi la fiducia dei tifosi che partono prevenuti nei suoi confronti.