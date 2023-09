Roma: avviso di Friedkin, Mourinho ha le ore contate

Sta chiudendo il calciomercato anche in Serie A e ormai il grosso è fatto per i club italiani che si sono resi protagonisti quest’anno con tante operazioni. E’ il caso anche della Roma di José Mourinho.

Il club giallorosso ha intenzione di alzare l’asticella dopo due anni dove ha navigato tra Conference ed Europa League, vincendo anche uno dei titoli e perdendo l’altra finale.

Ora c’è voglia di riscatto e per questo motivo la società si è impegnata per dare all’allenatore una rosa sempre migliore per poter affrontare la stagione al meglio e fare un salto di qualità anche in Italia.

Calciomercato Roma: i Friedkin accontentato Mourinho

Il mercato della Roma potrebbe essere considerato uno dei migliori quest’anno in Italia, se consideriamo i giocatori arrivati e come è andata a migliorare la rosa del club capitolino rispetto gli ultimi anni. Panchina allungata con maggiore qualità e anche negli 11 la formazione si è rivelata essere ora più forte almeno nei nomi arrivati che danno maggiore qualità e quantità in tutto il campo. Mourinho accontentato nelle richieste che aveva fatto ai Friedkin.

Una rosa migliore e l’attaccante di peso: detto, fatto. La Roma è migliorata e nelle ultime ore è arrivato anche il colpaccio Romelu Lukaku da parte di Dan Friedkin che ha quindi regalato a Mourinho il bomber che desiderava e ora la situazione si fa sempre più interessante in vista del futuro e di questa stagione, dove aumentano le pressioni.

Perché Mourinho ora non può permettersi di sbagliare la stagione con la Roma e bisognerà dare tutto per arrivare a raggiungere determinati obiettivi. Perché la società ora chiede al proprio allenatore di andare sempre più in avanti per quanto riguarda determinati obiettivi. Ora sono contate le ore per l’allenatore giallorosso.

Roma: Mourinho non può sbagliare

Dan Friedkin regalando Lukaku alla Roma di Mourinho avverte il proprio allenatore che non c’è più tempo ora per sbagliare. Il tecnico è in scadenza nel 2024 e se non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions League almeno allora sarà dura una conferma.

I Friedkin si sono esposti dicendo che la rosa della Roma oggi è forte e competitiva e per questo motivo chiede di migliorare i traguardi delle ultime stagioni. Il club vuole lottare per vincere in ogni competizione in cui si trova.

Roma: le parole di Friedkin

Sono state queste le parole di Friedkin sulla Roma di Mourinho che ora deve cambiare marcia dopo le prime due partite di Serie A dove ha conquistato solo 1 punto:

“Grande colpo Lukaku, è stato un grande mercato per la Roma. Siamo molto contenti”.