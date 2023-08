Milan: colpo a sorpresa, arriva un altro attaccante

Il mercato del Milan può portare nuovi e importanti acquisti in vista della prossima stagione ancora, perché il club rossonero vuole arrivare a puntare per importanti obiettivi.

Si parla di un altro attaccante che potrebbe approdare in rossonero proprio nelle prossime ore, prima della fine del mercato estivo. Una svolta potrebbe arrivare proprio in queste ore per la società.

L’allenatore accetterebbe di buon grado l’arrivo di un nuovo giocatore in fase offensiva che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Manca sempre meno alla chiusura del mercato.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto in attacco

Si parla tanto del mercato che sta facendo il Milan da quando ha deciso di cambiare in dirigenza con l’addio di Maldini e Massara, da lì la svolta per il calciomercato estivo. Prima la cessione di Tonali e altri giocatori che hanno portato soldi importanti nelle casse del club rossonero che da poco ha ufficializzato anche un’altra importante cessione come quella di De Ketelaere all’Atalanta. E proprio dal club bergamasco potrebbe arrivare il prossimo colpo.

Il Milan ha chiuso in attacco l’arrivo di Okafor che potrebbe essere un’alternativa a Giroud che è rimasto l’unico bomber lì in avanti considerati da Pioli tra quelli dello scorso campionato. Per questo motivo ora la società vuole provare a chiudere la cessione in prestito del giovane Colombo e un altro arrivo in attacco. Piacciono diversi nomi, ma l’occasione potrebbe arrivare stesso dal campionato di Serie A.

Una importante e clamorosa notizia arriva da Bergamo per quanto riguarda il prossimo colpo in attacco che il Milan si prepara a fare per il prossimo anno. C’è il giocatore colombiano che può approdare in rossonero per rinforzare la rosa per questa nuova stagione che sta per iniziare e che il club vuole provare a farlo diventare vincente.

Milan: Muriel il colpo last minute

Il Milan è a caccia di un attaccante e per dare a Pioli un nuovo rinforzo che possa rendere maggiormente competitiva la rosa si parla di Luis Muriel che è in uscita dall’Atalanta. La rosa può essere completata proprio con l’esperto giocatore colombiano che andrebbe a firmare un ultimo grande contratto.

Luis Muriel accetterebbe subito di giocare per il Milan e ora si aspetta soltanto l’ok dell’Atalanta per sbloccare l’affare. Ottimi rapporti tra le due società, con i bergamaschi che chiedono circa 8 milioni di euro per lasciarlo partire.

Muriel Milan: si chiude nelle prossime ore

Muriel-Milan si può chiudere nelle prossime ore con il giocatore che lascerebbe Bergamo per andare a completare la zona offensiva del club rossonero con Giroud e l’altro nuovo arrivato Okafor. Ci sono tutti i presupposti per chiudere questo affare nelle prossime ore. Sul giocatore c’è anche il Monza.