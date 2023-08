Clamoroso Arabia: giocherà in Champions League

Incredibile ma vero, l’Arabia non smette di stupire: non solo colpi sul mercato, giocherà anche in Champions League.

Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar. Continua la conquista araba dell’Europa, attraverso il ‘ratto’ di alcuni dei giocatori più popolari e amati al mondo. I progetti della federazione calcistica saudita non si fermano qui. Rafforzare la Saudi Pro League era una necessità. Ora che i top club hanno iniziato a farsi conoscere a livello internazionale, il piano prevede uno step ulteriore.

Negli uffici della Federcalcio di Riyad da tempo si lavora per riuscire a raggiungere un obiettivo ancora più ambizioso dell’acquisto dei più forti calciatori al mondo. I sauditi hanno infatti chiaro nella mente quale deve essere il prossimo passo per permettere al movimento di crescere ancora. Ed è un passo davvero ambizioso: nel mirino c’è la Champions League.

Il calcio sta cambiando. Complice l’esplosione di nuovi mercati, l’asse del mondo del pallone si sta spostando sempre più dall’Europa ad altri continenti, come l’America e l’Asia. Il dominio eurocentrico e al massimo sudamericano dello sport più amato al mondo è ormai il lontano ricordo di un’epoca che fu.

Oggi comandano i dollari, e i petroldollari, e lo dimostra lo strapotere dimostrato in questi mesi dai club arabi del fondo Pif. Club che si stanno assicurando i calciatori più forti, e non solo per disputare il loro campionato e le coppe dedicate ai club asiatici. Nel mirino la Federcalcio ha infatti messo una competizione di tutt’altro spessore, la Champions League, il palcoscenico ideale per poter far fare il definitivo salto di qualità a un movimento sempre più ricco e sempre più deciso a prendersi la leadership a livello mondiale.

L’Arabia sbarca in Champions League: la novità clamorosa lascia i tifosi senza parole

Di grandi manifestazioni i club della Saudi Pro League ne possono disputare già diverse. Hanno ad esempio la Arab Cup, la Coppa dei Campioni araba per club, una sorta di Champions League che mette le une contro le altre le più grandi squadre del mondo arabo, sia di quello del Medio Oriente che di quello nordafricano. Una manifestazione che si disputa in estate e che in questo 2023 è stata vinta dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

C’è poi la Champions League d’Asia, che invece è limitata alle sole squadre asiatiche, da quelle mediorientali a quelle dell’Estremo Oriente, senza dimenticare le crescenti federazioni indiane, il mondo indocinese e anche le rappresentative australiane-oceaniche. Grandi competizioni, ma che non bastano più ai club arabi, desiderosi di misurarsi anche con club di altro livello.

Proprio per questo motivo, la Federcalcio araba nei prossimi mesi, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, chiederà ufficialmente alla UEFA una wild card per poter iscrivere almeno una delle proprie big alla Champions League, in particolare dall’edizione 2024/25, quella che, con la nuova formula, vedrà iscritte 36 squadre.

In particolare, i sauditi vorrebbero far sì che la squadra vincitrice della Saudi Pro League, che con tutta probabilità sarà una delle quattro big del fondo Pif (Al-Ittihad e Al-Ahli, squadre di Gedda, o Al-Nassr e Al-Hilal, squadre di Riyad) possa di diritto essere ammessa alla competizione per club più popolare e seguita al mondo.

Il tutto ovviamente non per la gioia e la gloria di misurarsi con i migliori rivali possibili, quanto piuttosto di guadagnare ulteriormente prestigio e fama a livello internazionale, per far crescere un movimento che vuole diventare di riferimento per tutti a livello mondiale. Un movimento che, in vista dei Mondiali 2030, non sembra volersi porre alcun limite. Con buona pace di chi sperava nella classica ‘bolla’ pronta a sgonfiarsi da un momento all’altro.