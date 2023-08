Roma: ecco il nuovo attaccante per Mou, è già un leader

Il calciomercato della Roma può essersi sbloccato per l’arrivo del nuovo attaccante tanto richiesto da José Mourinho. Perché ora arriva la notizia che può essere decisiva per la chiusura dell’affare.

Il club giallorosso ha deciso che per completare la rosa dovrà prendere un nuovo attaccante su richiesta del proprio allenatore che ha spiegato l’evidente esigenza di andare a rinforzare il reparto con un nuovo innesto.

Tanti i nomi che si sono fatti in queste ultime ore, con molti altri che possono arrivare nelle prossime ore visto che ancora non si chiude per nessuno, perché la Roma sta aspettando l’occasione giusta anche per il futuro.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto in attacco

Ora però arrivano nuovi aggiornamenti per quello che può essere il nuovo colpo della Roma in attacco in vista della prossima stagione e del futuro. Perché l’infortunio grave di Tammy Abraham (che tornerà nel 2024 inoltrato) costringe il club giallorosso ad intervenire visto che c’è il solo Belotti che non dà garanzie per raggiungere obiettivi importanti in questa nuova stagione che può essere da spartiacque per il progetto della Roma con il tecnico portoghese José Mourinho.

Per questo motivo ora la Roma sta provando ad accontentare il proprio allenatore e vuole chiudere il prima possibile per un nuovo giocatore nel reparto offensivo. Spunta nelle ultime ore un nome lanciato da Sky Sport, che trova conferme stesso in Portogallo dove gioca il nuovo obiettivo della Roma: Abel Ruiz.

Roma: chi è Abel Ruiz

La Roma può chiudere l’acquisto di Abel Ruiz in attacco. Si tratta di un giovane attaccante spagnolo classe 2000 che gioca in Portogallo con il Braga. Il calciatore è già considerato un leader per aver trascinato il Braga e la Spagna U21 ad obiettivi importanti in questi anni.

Infatti, proprio per quanto riguarda la Spagna U21 il giovane Abel Ruiz è stato il capitano della Nazionale ed è da sempre considerato uno dei leader negli spogliatoi dove si ritrova nonostante l’età. Un colpo importante per presente e futuro per la Roma.

Calciomercato Roma: Marcos Leonardo l’alternativa

Non soltanto Abel Ruiz nella lista della Roma. Infatti, sono molti i giocatori e proprio nei giorni scorsi il club giallorosso si è interessato ad un giocatore in particolare per provare a chiudere un colpo importante ora per il presente ma anche per il futuro. Si tratta di Marcos Leonardo del Santos.

In un primo momento l’affare sembrava in dirittura d’arrivo con la decisa volontà del giovane attaccante di fare pressing per far chiudere l’operazione con il club italiano, tanto che aveva smesso di allenarsi con il Santos. Ora però è tornato in gruppo dopo una frenata della Roma che non ha deciso al momento di offrire i 12 milioni chiesti per Marcos Leonardo e per questo ora si valuta Abel Ruiz.