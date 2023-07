Calciomercato Napoli: accordo con il difensore, colpo da 25 mln

C’è l’annuncio che sorprende i tifosi: ecco chi sarà il nuovo difensore del Napoli. Prenderà il posto di Kim.

C’è una lista aperta per sostituire Kim. Il centrale sudcoreano è passato al Bayern Monaco, che ha pagato la clausola rescissoria. Intanto, in queste settimane il Napoli ha accelerato i contatti per alcuni difensori che potrebbero fare a caso di Rudi Garcia. In particolar modo per uno. Ecco l’ultimo aggiornamento riguardo l’obiettivo di mercato del Napoli: c’è l’annuncio su questo difensore che potrebbe vestire, molto presto, la casacca azzurra.

Il Napoli è a lavoro per individuare qualche profilo interessate in difesa da affidare a Rudi Garcia. Ecco le novità riguardo il sostituto di Kim, avanzano le candidature di alcuni giocatori. C’è l’annuncio, relativo al futuro di un obiettivo di mercato del Napoli che è pronto a firmare con gli azzurri.

Calciomercato Napoli: annuncio dalla Germania

Emergono delle novità di calciomercato riguardo il difensore, obiettivo del Napoli per questa sessione estiva 2023. Gli azzurri hanno individuato in lui il potenziale sostituto di Kim, che ha lasciato Napoli per andare al Bayern Monaco.

Il compito della società non è facile. Sarà molto dura sostituire Kim che lo scorso anno è stato tra i protagonisti della vittoria dello Scudetto. La società è pronta a scommettere su un nuovo giovane. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questa trattativa di mercato. Il Napoli ha bisogno al più presto di ingaggiare un nuovo centrale difensivo. De Laurentiis è consapevole di questa necessità e per questa ragione ha deciso di accelerare. Nelle ultime ore un giocatore ha superato i vari Danso e Kilman nella classifica delle preferenze.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, ha scalato delle posizioni Konstantinos Mavropanos che è balzato in cima alla lista dei desideri del Napoli per questo calciomercato estivo 2023.

Mavropanos al Napoli, chi è il nuovo obiettivo di mercato degli azzurri

Classe 1997, compirà 26 anni il prossimo dicembre, Mavropanos è il nuovo obiettivo di calciomercato del Napoli. Il centrale è un vero e proprio gigante, 195 centimetri, ed ha qualità importanti in fase difensiva. Lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose tra le fila dello Stoccarda, a cui il giocatore è legato da un contratto fino al 2025. E’ un profilo di spessore che agli azzurri interessa tanto. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro: adesso toccherà a De Laurentiis decidere se investire oppure no su questo calciatore.