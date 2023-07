Calciomercato Juventus, arriva al posto di Bonucci: è fatta per il difensore

Novità di calciomercato per la Juventus. I bianconeri hanno chiuso per l’arrivo di un nuovo difensore, prenderà il posto di Bonucci.

Primo colpo targato Giuntoli, c’è l’accordo per il sostituto di Bonucci che è sempre più fuori dal progetto Juventus. I bianconeri hanno messo alla porta l’ex capitano che continua ad allenarsi in solitaria alla Continassa. Intanto, la società ha chiuso per l’arrivo alla Vecchia Signora di un altro centrale che avrà il compito di raccogliere l’eredità di Bonucci. Ecco di chi si tratta.

Colpo a sorpresa per la Juventus che ha chiuso per l’arrivo del nuovo difensore. Nell’idea della società il calciatore dovrà prendere il posto di Leonardo Bonucci che è stato messo fuori rosa. L’ex capitano non rientra più nei piani di Allegri che ha deciso di far fuori il calciatore che attualmente si allena da parte alla Continassa. Intanto Giuntoli, per quanto riguarda il suo sostituto, ha bloccato questo giocatori che è atteso a Torino prossimamente: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

Calciomercato Juventus: svolta in difesa, ecco chi arriva

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a rivelare i dettagli dell’accordo raggiunto tra la Juventus e il nuovo difensore. Una svolta improvvisa con il calciatore che fin da subito ha accettato la destinazione.

Il compito che avrà non sarà facile ma ha le spalle larghe per raccogliere questa pesante eredità di sostituire una bandiera come Bonucci. Ecco tutti i dettagli in merito a questo nuovo accordo con l’arrivo alla Juventus del centrale del Valencia Facundo Gonzalez. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, i bianconeri hanno raggiunto l’accordo per la firma del classe 2003. Restano da risolvere pochi dettagli prima della chiusura dell’operazione che è comunque prevista per la prossima settimana. Un blitz improvviso di Cristiano Giuntoli con la società che ha deciso di investire sul giovane uruguaiano.

Toccherà poi ad Allegri decidere se tenerlo in rosa, come potenziale sostituto di Bonucci, oppure mandarlo via in prestito in qualche altro club. La scelta toccherà solo al mister.

Chi è Gonzalez, il nuovo obiettivo di mercato della Juventus

Protagonista degli ultimi Mondiali Under 20 con la maglia dell’Uruguay, Facundo Gonzalez ha messo in mostra tutto il suo talento giocando sette partite da titolare con la sua Nazionale che per sei occasioni ha mantenuto inviolata la porta. Numeri importanti che confermano le qualità del ragazzo che rappresenta il futuro del calcio uruguaiano. Ecco perché Giuntoli ha deciso di accelerare e chiudere l’operazione in netto anticipo, rispetto alla concorrenza, portando alla Juventus Facundo Gonzalez.