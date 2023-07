Juventus, nuovo infortunio: torna subito in Italia

Ultime notizie Juventus, c’è un nuovo infortunio: Allegri spiazzato, lo manda subito in Italia per degli accertamenti.

Non ci sono buone notizie per la Juventus: c’è l’annuncio riguardo l’infortunio del centrocampista Nicolò Rovella.

Non sono chiare le condizioni fisiche di Rovella, che ha lasciato il ritiro della Juventus negli Stati Uniti per tornare in Italia a causa di questo guaio muscolare. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti che chiariranno i tempi di recupero. Intanto, Giuntoli accelera per quanto riguarda l’acquisto di un centrocampista. Kessie resta sempre in pole anche se l’ex Milan non è del tutto convinto della destinazione e del progetto tecnico bianconero. Ecco perché il ds cerca anche delle alternative all’ivoriano, gradite anche a Max Allegri.