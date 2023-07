Calciomercato Napoli: pazza offerta dall’Al Ahli, c’è già la risposta

Ancora una volta l’Arabia Saudita si prepara a mettere i bastoni fra le ruote ad altri top club d’Europa, questa volta si tratta di alcuni del nostro campionato come il Napoli.

Non è la prima e non sarà l’ultima offerta di questi mesi che sta arrivando dall’Arabia, dove gli sceicchi hanno cambiato completamente il volto al mercato quest’anno in un periodo estivo surreale.

Perché sono tanti i movimenti che si stanno facendo e continuano ad arrivare aggiornamenti per quanto riguarda quello cha accadrà la prossima stagione. Intanto, c’è la risposta ad una nuova offerta che sarebbe giunta nelle ultime ore.

Calciomercato: l’Al-Ahli punta un giocatore del Napoli

I club italiani sono stati scippati di alcuni loro grandi campioni, dove, infatti, c’è l’Arabia Saudita che ha portato via alcuni giocatori forti e di personalità dal campionato italiano di Serie A. Ora c’è una nuova situazione che riguarda quello che potrebbe accadere da un momento all’altro per il top club italiano che si guarda attorno in vista del futuro. Perché anche loro rischiano di perdere un giocatore importante.

C’è una situazione importante che riguarda il capitolo mercato del Napoli in vista della prossima stagione, perché il club azzurro vuole rinforzarsi nella zona di centrocampo visto che potrebbe perdere dei pezzi pregiati e si guarda attorno. Intanto, oltre ai nomi in entrata si parla molto di quelli che possono essere in uscita, perché ora c’è anche l’interesse dell’Arabia Saudita che punta forte alcuni giocatori del campionato italiano e del Napoli che ha appena vinto lo scudetto.

Non soltanto Zielinski ha ricevuto forti interessamenti dall’Arabia Saudita. Infatti, secondo le ultime notizie, un altro giocatore del Napoli rischia di andare via in vista del prossimo anno. Ci sono novità importanti che riguardano quelli che saranno i movimenti del club pronto ad una svolta importante in vista del futuro. Ora anche Lobotka piace alla Pro Saudi League e in particolare all’Al-Ahli.

Al-Ahli: offerta per Lobotka

Il Napoli ha perso diverse occasioni a centrocampo nel mercato in entrata e per questo sarà anche difficile provare a portargli via dei punti fermi come nel caso di Lobotka. C’ l’Al-Ahli che ha cercato di provare a convincere il giocatore slovacco.

Stanislav Lobotka può essere convinto a suon di milioni dall’Al-Ahli e ora arriva anche subito la risposta riguardo questa possibile situazione per il futuro.

Napoli: la risposta all’Al-Ahli per Lobotka

Niente da fare però, perché l’Al-Ahli non prenderà Lobotka per la prossima stagione. Il giocatore non verrà portato in Arabia Saudita perché il Napoli con De Laurentiis non ha intenzione di dare il via libera alla sua cessione.