Sconto di 10 milioni: adesso l’Inter può comprarlo

Il club nerazzurro, che deve comunque fronteggiare la concorrenza del Bayer Monaco, torna in corsa per il classe 2000

L’Inter fa sul serio. L’entusiasmante cavalcata in Champions League, che ha portato i meneghini a giocarsi la finale contro il Manchester City senza sfigurare – il campo ha detto che i nerazzurri avrebbero meritato il pareggio per allungare il match ai supplementari – ha lasciato in dote una nuova consapevolezza in seno non solo allo staff tecnico, ma anche alla dirigenza.

C’è la convinzione che, con qualche ritocco, la squadra possa tornare nei piani alti dell’Europa che conta, magari conquistando ancora una volta l’ultimo atto della prestigiosa competizione.

Ecco che allora, a fronte della clamorosa partenza dell’ex intoccabile Marcelo Brozovic – 18 i milioni incassati per il cartellino del croato dall’Al Nassr – sono già arrivati Marcus Thuram e praticamente anche Yann Aurel Bisseck. L’affare Frattesi, il colpo top del mercato di Marotta, è in via di definizione, ma a questo punto l’abile dirigente meneghino deve anche pensare a fare cassa con qualche cessione eccellente. Non basterebbe infatti la pur remunerativa partenza di Epic Brozo per poi mettere a segno qualche altro colpo in grado di completare la rosa.

Tra i papabili all’addio, per via del grande interessamento mostrato da alcuni club di Premier, c’è sicuramente Andre Onana. La cui ipotetica cessione avrebbe l’indubbio vantaggio di generare una plusvalenza del 100% – qualunque sia la cifra a cui l’affare si chiuderebbe – per via del suo arrivo a costo zero nella scorsa estate.

Onana via? L’Inter ha trovato l’erede in Liga

Il discorso è molto semplice. Se il Manchester United arriva ad offrire per il portiere camerunese la somma richiesta da Marotta – 60 milioni – Onana andrà via. Per ora i Red Devils si sono fermati a 50, ma la sensazione è che ci sia margine per un compromesso. In casa Inter è già ovviamente scattata la caccia al possibile erede. Che sarebbe stato individuato in un profilo protagonista di una grande stagione col suo club, nonostante questo abbia visto da vicino lo spettro della retrocessione.

La società spagnola, che ha necessità di vendere, era partita da una valutazione di 30 milioni per il classe 2000. Le pretese, data l’assenza di club interessati a quelle condizioni, sono state già rimodulate al ribasso. Ora il Valencia, proprietario del cartellino del portiere, chiede 20 milioni. L’affare si fa interessante.

Stiamo ovviamente parlando di Giorgi Mamardashvili, l’estremo difensore georgiano del club de Los Murcielagos. Già cercato anche dal Bayern Monaco, che resta un avversario temibile per l’Inter nella corsa al connazionale di Kvaratskhelia, il numero uno è nella lista dei cedibili del Valencia per mere questioni di bilancio.

Qualora Onana prendesse la via di Manchester, dove raggiungerebbe il suo mentore Erik ten Hag, i nerazzurri affonderebbero il colpo su Mamardashvili, riuscendo anche a tenersi da parte un ottimo tesoretto.