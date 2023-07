Calciomercato Napoli, primo colpo di Meluso: è fatta, i dettagli

Dopo l’addio di Kim Min Jae e quello, imminente, di Piotr Zielinski, il Napoli ha iniziato a lavorare anche sul fronte acquisti in questo calciomercato, grazie anche all’arrivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso.

Raccolta la pesante eredità di Cristiano Giuntoli, l’ex dirigenza dello Spezia senza ulteriori indugi si è subito messo al lavoro per cercare di rinforzare la già molto forte rosa di Rudi Garcia. In casa Napoli c’è davvero poco su cui lavorare, ma nonostante questo Meluso avrebbe messo a segno il primo colpo della sua era partenopea.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo Gollini, affare studiato però da ADL, il Napoli starebbe limando gli ultimi dettagli per il secondo colpo del suo calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: ecco il primo colpo di Meluso

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo essere stato molto attivo sul fronte uscite si sta ora dedicando anche, e forse finalmente, ad alcuni acquisti, complice anche la nomina di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo del club.

L’arrivo dell’ex Spezia ha infatti messo in ordine un pò quelle che sono le idee di mercato del club campione d’Italia, che col solo De Laurentiis poteva andare sì in avanti ma fino ad un certo punto. Appena arrivato Meluso ha dunque subito “dettato legge“, facendo capire quale fosse il suo modus operandi alla società, nella speranza di non far rimpiangere per alcun motivo Cristiano Giuntoli, oramai nemico numero uno della piazza partenopea. Lavorare bene in una piazza come Napoli non è mai semplice, anche perché si è costantemente sotto la luce dei riflettori e delle critiche dei propri tifosi, ma il neo direttore sportivo azzurro pare abbia iniziato subito con la marcia giusta, dato che a neanche una settimana dal suo arrivo avrebbe già messo a segno un colpo importante, soprattutto per il futuro, in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira per TMW, il Napoli sarebbe ad un passo dal chiudere le operazioni per Elia Caprile, estremo difensore del Bari che tanto bene ha fatto l’anno scorso in Serie B con la maglia dei pugliesi.

Calciomercato Napoli, Caprile ad un passo: le ultime

A quanto pare Mauro Meluso avrebbe messo a segno il primo colpo della sua avventura a Napoli, Elia Caprile. Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira, manca davvero pochissimo prima che il portiere del Bari lasci la Puglia, e la Serie B, per firmare con i campioni d’Italia in questo calciomercato.

A livello di cifre non è stato ancora svelato nulla ma, stando a dati Transfermarkt, fra i due club di De Laurentiis, padre e figlio, l’accordo per Caprile potrebbe essere stato raggiunto attorno ai 4 milioni di euro.

Napoli, c’è già l’accordo con Caprile: i dettagli

Definite le ultime questioni burocratiche con il Bari, il Napoli sarà pronto ad accogliere Elia Caprile in questo calciomercato. Per l’estremo difensore italiano è pronto un contratto importante con i campioni d’Italia, sino al 2028. Come in occasione del costo del cartellino, anche le cifre di questo accordo verrano sicuramente svelate una volta ultimata ed ufficializzata questa operazione.