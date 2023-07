Calciomercato, lascia la MLS e torna in Serie A: firma subito, il club

L’esperienza in MLS per il campione italiano non sta sicuramente andando come ci si aspettava, complice soprattutto il fatto che il giocatore non pare essersi mai riuscito ad adattare completamente a questo nuovo ambiente.

Questo ha portato il giocatore a riflettere, ed anche tanto, sul suo futuro, arrivando a prendere una decisione importante non solo per la sua vita e la sua famiglia, ma anche per il proseguo della sua carriera. Stando alle ultime notizie, infatti, l’italiano avrebbe deciso di lasciare la MLS in questo calciomercato per tornare a giocare in Europa e dimostrare di essere ancora all’altezza di determinati palcoscenici.

Più precisamente per Europa si intende la Serie A, e visto che il giocatore ha nostalgia della propria patria sarebbe pronto a cogliere al balzo l’interesse di alcuni club italiani per tornare a giocare in Italia.

Calciomercato: addio MLS, torna in Serie A

Arrivato in MLS entusiasta di poter intraprendere una nuova ed esotica avventura in carriera, il campione italiano è stato immediatamente “spento” non solo da una cultura diversa, ma anche un vero e proprio modo di vivere il calcio, cosa che a quanto pare gli sarebbe andata stretta e che gli avrebbe causato un paio di problemi.

Questo ha portato il giocatore a riflettere per bene sul suo futuro con famiglia ed entourage, arrivando a prendere una decisione importante che potrebbe spostare completamente gli equilibri di quest’estate. Stando alle ultime notizie, infatti, il campione d’Europa avrebbe deciso di lasciare la MLS in questo calciomercato per tornare a giocare in Europa, più precisamente in patria, e dunque in Serie A. A fronte di questo diversi club italiani si sarebbero mossi per chiedere informazioni su di lui, ma fra tutti uno sembrerebbe essere quello pronto ad affondare il colpo decisivo per riportarlo in Italia.

Stando infatti a quanto riportato da fantacalcio.it, la sensazione è che sia il Bologna il club in pole position per riportare in Serie A Federico Bernardeschi in questo calciomercato.

Bologna, il sogno è Bernardeschi: si può chiudere

Dopo l’ottima passata stagione Thiago Motta sogna di migliorare i risultati del suo Bologna, e per farlo c’è bisogno di innesti di qualità in questo calciomercato, proprio come Federico Bernardeschi. L’ex Juventus piace tanto alla dirigenza rossoblu che, stando alle ultime notizie, potrebbe sfruttare a proprio favore la rottura fra l’italiano ed il Toronto per riportare il giocatore subito in Italia.

Quest’ultimo aspetto potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale in delle eventuali trattative, anche perché qualora il Bologna dovesse presentare un’offerta ufficiale per Bernardeschi nei prossimi giorni, gli emiliani potrebbero chiudere l’affare senza troppi problemi considerando anche la volontà del giocatore di lasciare la MLS.

Non solo Bologna: c’è concorrenza per Bernardeschi in Serie A

Il Bologna è il club attualmente in vantaggio per Federico Bernardeschi, ma i rossoblu non sono l’unico club di Serie A interessato all’ex Juventus. Secondo fantacalcio.it, infatti, anche la Salernitana starebbe valutando il profilo dell’attaccante del Toronto per andare a completare il reparto offensivo di Paulo Sousa in questo calciomercato.