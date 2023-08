Calciomercato Napoli: colpo Koopmeiners, arrivano aggiornamenti

Teun Koopmeiners al Napoli? Ultime notizie di calciomercato relative all’arrivo del centrocampista olandese dell’Atalanta.

Uno dei pezzi pregiati della rosa di Gasperini potrebbe cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. E’ il sogno di Aurelio De Laurentiis che dopo aver chiuso per il difensore centrale Natan, vuole regalare a Rudi Garcia un centrocampista di grande affidabilità e qualità. Nella lista del patron c’è un nome solo: Teun Koopmeiners. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa di calciomercato.

Vecchio pallino del Napoli e del suo ex ds Giuntoli, che l’aveva seguito già in passato quando il centrocampista militava nell’AZ Alkmaar. Alla fine fu l’Atalanta la più scaltra nel prendere il giocatore che è arrivato in Serie A proprio grazie ai nerazzurri. Adesso le cose potrebbe cambiare: dopo due stagioni in Italia, il centrocampista potrebbe cambiare maglia con De Laurentiis pronto a chiudere per l’arrivo a Napoli di Koopmeiners. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di calciomercato.

Calciomercato Napoli: svolta Koopmeiners

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione riguardo il possibile acquisto del centrocampista dell’Atalanta che andrebbe a rinforzare in maniera notevole la mediana del Napoli. Il nome di Koopmeiners è in cima alle preferenze della società che dovrà presentare l’offerta giusta per acquistare il calciatore.

Gli azzurri stanno lavorando sotto traccia soprattutto con l’entourage del ragazzo. Gli agenti dell’olandese sono pronti a portare a Napoli Koopmeiners in questo calciomercato estivo 2023. Il classe 1998 è un punto di riferimento dell’Atalanta di Gasperini che dopo aver perso Hojlund non può permettersi un altro addio eccellente anche se davanti ad una proposta di 45-50 milioni di euro le cose potrebbe cambiare. Un segnale, in questo senso, arriva anche dal possibile arrivo all’Atalanta di De Ketelaere.

Il belga potrebbe andare a sostituire proprio Koopmeiners con Gasperini che dovrà essere bravo a ricavare il meglio dall’ex Bruges che nell’ultima stagione ha deluso e non poco al Milan.

Koopmeiners al Napoli: ultime notizie di calciomercato

I segnali che arrivano da Bergamo non sono positivi. C’è un muro da parte dell’Atalanta che vuole valutare bene la situazione: ad oggi il Napoli non s’è fatto ancora sotto per Koopmeiners che è comunque in cima alla lista dei desideri del club azzurro. L’olandese potrebbe lasciare l’Atalanta solo per 45-50 milioni di euro. La situazione è in evoluzione e molto dipenderà anche dal futuro di Piotr Zielinksi che è sempre nel mirino di alcune società arabe. Una situazione da monitorare da qui a fine mercato.