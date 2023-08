Lukaku, passi indietro Juve: bianconeri pronti a puntare su altro

Subisce nuovi rallentamenti la trattativa tra la Juventus e Lukaku con i bianconeri che stanno valutando di puntare su altro.

L’affare tra Lukaku e la Juventus rischia seriamente di sfumare ed ora i bianconeri appaiono convinti a puntare su un altro calciatore per il prossimo campionato.

Massimiliano Allegri sarebbe stato molto felice di avere a disposizione Romelu Lukaku in vista del prossimo campionato, ma la trattativa per il centravanti belga sembra proseguire a rilento. La Juventus starebbe valutando altre opzioni per il proprio attacco con il tecnico livornese che potrebbe affidare il proprio reparto avanzato ad un altro attaccante. Un nuovo colpo di scena quindi in questa estate della squadra bianconera che non smette di regalare colpi di scena.

Calciomercato Juventus, si complica Lukaku: nuovo nome per l’attacco

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo per il passaggio di Lukaku alla Juventus sarebbe ancora lontano con i bianconeri che potrebbero quindi decidere di puntare su Vlahovic anche per la prossima stagione.

La cessione del serbo al Chelsea è chiaramente legata alla possibilità dell’arrivo della punta belga classe 1993 in bianconero. Se non dovesse concretizzarsi l’acquisto di Lukaku da parte della Juventus, il futuro del serbo sarà ancora in bianconero. L’ex Fiorentina, secondo quanto affermato dalla rosea, sarebbe ben felice di restare ancora alla Juventus per dimostrare il suo valore come fatto notare in occasione del gol messo a segno contro il Real Madrid.

L’attaccante della Juventus per il momento non ha ancora parlato con il Chelsea che contatterà l’ex viola solo nel momento in cui sarà raggiunto l’accordo con la Juventus. Il giocatore dal canto suo rimarrebbe in bianconero o accetterebbe la corte del PSG, unica squadra ad essersi fatta avanti in maniera netta con il suo procuratore. Tra l’altro l’obiettivo di Vlahovic è quello di giocare la prossima Champions League e non potrebbe farlo né con la Juventus né con il Chelsea.

Mancano ancora diverse settimane alla fine del calciomercato ma la possibilità che la Juventus giochi ancora con Vlahovic in attacco per la prossima stagione sono sempre maggiori. L’intesa con il Chelsea non appare semplice da raggiungere sia per quello che riguarda Lukaku sia per Vlahovic. Massimiliano Allegri potrebbe quindi avere ancora a disposizione l’ex Fiorentina che, nell’ultimo anno e mezzo sotto la sua gestione (anche per via degli infortuni) non è riuscito a rendere al meglio.