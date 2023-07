Calciomercato Napoli: primo colpo per Meluso, svelate le cifre

Dopo l’ufficialità di Meluso, come nuovo ds, il Napoli si prepara a chiudere il primo colpo di questo calciomercato estivo 2023.

Affare fatto tra le due società, c’è l’accordo per l’arrivo del giocatore che è pronto a vestire la maglia degli azzurri in vista della prossima stagione. Il neo ds formalizzerà a breve l’ingaggio del calciatore. Una trattativa, questa, portata avanti da Micheli e Mantovani che continueranno a far parte dell’area scouting del club.

La notizia del giorno è la nomina di Meluso come nuovo ds del Napoli. Un annuncio sorprendente quello di Aurelio De Laurentiis che, nel pomeriggio, su Twitter ha reso noto i dettagli di questo ingaggio. L’ex Lecce e Spezia sostituirà Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. Ecco chi sarà il primo acquisto del neo direttore sportivo del Napoli che dovrà concludere l’operazione che, nei giorni scorsi, è stata portata avanti dal duo Micheli e Mantovani.

Calciomercato Napoli: c’è l’annuncio sul nuovo colpo

Secondo le ultime indiscrezioni di tmw, il Napoli è vicino al suo primo colpo di questo calciomercato estivo 2023. Gli azzurri sono ad un passo dal calciatore che andrà a rinforzare il reparto destro del campo.

Sarà il primo acquisto targato Meluso, nominato da oggi nuovo ds del Napoli e che si occuperà del calciomercato del club azzurro insieme a Micheli e Mantovani che resteranno nell’area scouting. De Laurentiis ha deciso di virare sull’ex uomo mercato di Lecce e Spezia, un nome a sorpresa che ha spiazzato anche gli stessi tifosi.

Adesso Meluso è pronto a mettere a segno il suo primo acquisto. Sfruttando il lavoro di Mantovani e Micheli, il neo ds porterà a Napoli Faraoni del Verona. L’esterno sarà l’alternativa numero uno a Di Lorenzo.

Faraoni al Napoli, svelato il prezzo

L’affare è chiuso con il Napoli che pagherà Faraoni 3 milioni di euro. Da Verona arrivano conferme su questa trattativa di mercato che porterà all’addio di Alessandro Zanoli. Il giovane terzino andrà via in prestito, su di lui è vivo l’interesse del Genoa. Faraoni, invece, firmerà un contratto di tre anni con il club azzurro. Un acquisto importante sulla fascia destra che conferma le ambizioni della società che già da tempo aveva messo nel mirino un nuovo terzino che, all’occorrenza, potesse sostituire al meglio Di Lorenzo e la scelta è ricaduta su Faraoni che prossimamente sarà annunciato come nuovo calciatore del Napoli.