Scambio Juve-Milan: ma i rossoneri dicono no

Un possibile scambio di mercato che vede coinvolte Milan e Juve è stato bloccato sul nascere proprio dai rossoneri. A Pioli non serve

Mercato bollente per la Juventus. I bianconeri devono piazzare alcuni esuberi della propria rosa e avevano pensato ad uno scambio di cartellini con un profilo che piace molto ad Allegri. Da Milanello arriva però il rifiuto.

Il mercato in Serie A non è ancora esploso in tutto il suo fragore. In questa prima parte di estate si fatica a capire da chi può arrivare il famoso “botto”. Per ora l’Inter sembra quella leggermente più avanti come operazioni in entrata, considerando la firma nel giro di una settimana di profili giovani e interessanti come Thuram e Frattesi.

I nerazzurri si sono aggiudicati il derby di mercato con il Milan su entrambi, visto che erano profili attenzionati anche da Pioli. Proprio il tecnico dei rossoneri ha dovuto digerire suo malgrado la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, con la promessa che quegli 80 milioni verranno poi reinvestiti in questa sessione. Loftus Cheek e probabilmente Pulisic, saranno due innesti importanti tra mediana e trequarti, ma serve ancora qualcosa.

Sfumato Frattesi, non è un mistero infatti come “Il Diavolo” sia alla ricerca di un altro centrocampista, visto che lo stesso Bennacer dovrà recuperare con calma dal suo grave infortunio.

Juventus-Milan, possibile scambio tra Kalulu e McKennie: i rossoneri non sono convinti

Nelle ultime ore di mercato, alcuni intermediari stavano studiando la possibilità di imbastire una trattativa che coinvolgesse il Milan e la Juventus, per far quadrare i conti di entrambe. Un modo per arrivare a dama senza dover spendere grosse cifre, ma scambiando due profili interessanti.

Da un lato c’è il bisogno di Allegri di prendere un esterno in difesa, dall’altra c’è quello di Pioli di recuperare corsa in mediana dopo l’addio di Tonali.

I nomi che erano stati posti sulla stessa bilancia erano quelli di Kalulu e McKennie. Il primo è reduce da un discreto Europeo Under 21 con la Francia ed è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni (un po’ meno nel mesi conclusivi di questa stagione). L’americano, invece, ha trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito al Leeds, non riuscendo però nell’impresa di portarlo alla salvezza. Rientrato alla base non rappresenta un nome su cui Allegri intende puntare.

Il problema di questa possibile trattativa è che il Milan non sembra intenzionato ad andare con convinzione su McKennie, preferendo almeno per ora tenersi Kalulu. La Juve dovrà percorrere altre strade.