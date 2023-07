Calciomercato Juventus: addio Chiesa? Ecco le cifre ufficiali

Chiesa lascia la Juventus? La notizia del giorno sicuramente non farà piacere ai tanti tifosi bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’addio di Chiesa è quasi certo. Svelate anche le cifre.

Chiesa è nel mirino di tantissime società ma tra queste c’è una che, più di tutti, sta spingendo per il trasferimento del calciatore della Juventus. Ecco le ultimissime riguardo quest’addio che rischia di compromettere anche il futuro del club bianconero che a quel punto dovrà intervenire per sostituire al meglio il calciatore che in questi anni è entrato nel cuore dei tifosi della Juve.

L’agente di Federico Chiesa Fali Ramadani è a lavoro per portare il suo assistito in Premier League. Nelle ultime ore sono uscite fuori nuove notizie riguardo questa possibilità con il calciatore che sarebbe pronto a lasciare la Juventus per una nuova avventura in Inghilterra. Ecco le cifre ufficiali di questo affare che consentirebbe a Giuntoli di sostituire al meglio l’ex Fiorentina con qualche altro giovane talento.

Calciomercato Juventus: stanno prendendo Chiesa, ecco tutti i dettagli

Si muove il mercato della Juventus con la società che ha identificato già i potenziali obiettivi da prendere in questa sessione estiva 2023. Giuntoli non ha perso tempo ed ha una lunga lista della spesa. Prima, però, servirà vendere qualcuno: è questo l’input della società che ha dato mandato al neo ds di recuperare dal mercato in uscita almeno 80 milioni di euro.

Tra gli esuberi e qualche big, Giuntoli dovrà essere bravo a ricavare questa cifra che servirà a rinforzare la Juventus. Inoltre, al dirigente è stato chiesto anche di alleggerire il monte stipendi della squadra. Ecco perché ad oggi appare difficile un rinnovo di Chiesa con la Juventus. Il contratto dell’esterno scade nel 2025 e le parti non hanno ancora fissato un appuntamento per discutere del prolungamento. Ramadani e Chiesa vorrebbero un ritocco dello stipendio, attualmente fissato a 5-5,5 milioni a stagione.

Ecco perché Giuntoli si sta già muovendo per sbloccare la cessione di Chiesa in questo calciomercato estivo 2023. Un modo, questo, per massimizzare il più possibile dal suo addio. La prossima stagione, ad un anno dalla scadenza, sarà difficile piazzarlo a cifre elevate. C’è dunque la volontà della Juventus di valutare eventuali offerte per Chiesa, una di queste potrebbe arrivare dall’Aston Villa.

Aston Villa su Chiesa, pronti 60 milioni: i dettagli

Secondo quanto riportato da cm.com, sulla scrivania di Ramadani è arrivata una proposta schock da parte di Emery che vuole portare all’Aston Villa Chiesa. Il manager spagnolo è pronto ad investire almeno 60 milioni di euro per il calciatore. Una cifra importante con la Juventus, a queste condizioni, pronta ad aprire all’addio del calciatore. Restano i dubbi dell’esterno che non è così sicuro di lasciare la Juventus per l’Aston Villa, gradirebbe un club di prestigio come Psg, Bayern Monaco e Liverpool che al momento non si sono fatte vive per il calciatore.