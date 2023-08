Inter: colpo di scena Sommer, cambia tutto

L’Inter ha da tempo scelto Sommer come nuovo portiere in questa sessione di calciomercato dopo due grandi addi, ora spunta un cambio di programma riguardo il contratto.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano il futuro del club nerazzurro per quella che è la questione portiere. Una vicenda che tiene banco da tempo per quello che è accaduto e che ora sembra essersi risolta.

Una momento particolare quello che starebbe vivendo la società in vista delle ultime settimane di mercato e l’inizio della nuova stagione. Tutto potrebbe essere risolto in poco tempo ora.

Calciomercato Inter: Sommer in arrivo, cambia tutto

Una trattativa durata tantissimo quella tra Inter e Bayern Monaco per l’acquisto del nuovo portiere Sommer. Perché il calciatore 34enne, leader della Nazionale svizzera, è stato preso dal club tedesco per sostituire chi è andato via e difendeva i pali del club nerazzurro come Onana che ha firmato col Manchester United per 55 milioni di euro e Samir Handanovic andato via a zero dopo tanti anni.

Alla fine però è stato trovato un accordo tra Bayern Monaco e Inter per Sommer per 6 milioni di euro, si attendeva l’ok definitivo del club tedesco che avrebbe dovuto sbloccare un nuovo arrivo a sua volta tra i pali. Intanto, ora spuntano dei retroscena dai colleghi di calciomercato.it riguardo quella che è la trattativa tra Sommer e l’Inter.

Il portiere è arrivato in queste ore in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà a lungo ai nerazzurri. C’è un cambio di programma però per il contratto di Sommer con l’Inter.

Sommer Inter: cambia il contratto

Inizialmente si parlava di un accordo trovato per un contratto biennale tra Sommer e l’Inter, dove il portiere andava a firmare per 3 milioni di euro a stagione di stipendio. Adesso c’è un cambio di programma che però non farà saltare la trattativa, anzi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, Sommer e l’Inter firmeranno un contratto triennale e non più biennale. Un anno in più rispetto l’accordo precedente trovato, che quindi scadrà nel 2026, quando avrà 37 anni il portiere.

Inter: Sommer decisivo per la crescita dei giovani

Sommer arriva all’Inter da leader già e con un grande passato alle spalle dove ha dimostrato per anni di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Adesso ci sarà l’occasione Serie A dove Inzaghi subito lo manderà in campo perché sarà lui il nuovo portiere titolare dei nerazzurri.

Un acquisto che sarà destinato a svolgere anche un ruolo interno, quello di essere da mentore per i giovani portieri nerazzurri. Il portiere non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura.