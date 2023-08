Calciomercato Napoli: accordo per l’addio, resta in Serie A

C’è un aggiornamenti di calciomercato che riguarda il Napoli. Gli azzurri sono pronti ad ufficializzare Gabriel Veiga del Celta Vigo ma intanto cedono oltre Zielinski altri due giocatori.

Ultimissime notizie di calciomercato Napoli: De Laurentiis insieme a Meluso, Chiavelli e l’area scouting del club, è a lavoro per sistemare la rosa di Rudi Garcia. In queste ultime settimane si muoverà qualcosa per quanto riguarda le entrate e le uscite con la società che dopo Zielinksi vuole chiudere altre due cessioni.

Grandi manovre in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato in entrata. De Laurentiis dopo aver lavorato in queste settimane per il rinnovo di Victor Osimhen, a cui sarà garantito un mega stipendio da oltre 10 milioni a stagione, è pronto a regalare a Rudi Garcia nuovi colpi: dopo Natan e Cajuste, è tutto fatto per Gabriel Veiga del Celta Vigo. Lo spagnolo firmerà un contratto pluriennale con gli azzurri e prenderà il posto di Zielinski, che è destinato in Arabia Saudita. La cessione del polacco non sarà l’unica: la società è a lavoro per piazzare altri due centrocampista.

Calciomercato Napoli: due cessioni oltre Zielinski, ecco cosa sta succedendo

Campione d’Italia in carica, il Napoli vuole presentarsi ai nastri di partenza di questa stagione con i favori del pronostico. Il lavoro lungimirante di De Laurentiis ha portato alla riconferma dei big come Kvara e Osimhen. Una mossa decisiva che equivale ad un doppio colpo. Al netto degli addii di Giuntoli e Spalletti e Kim, il presidente ha mantenuto l’ossatura della squadra affidandosi ad un tecnico di grande esperienza come Rudi Garcia.

In queste ultime settimane di calciomercato ci saranno nuove novità per quanto riguarda i colpi in entrata. Oltre Veiga del Celta Vigo non è da escludere un’altra sorpresa per i tifosi azzurri. Nella lista del patron c’è sempre il nome di Koopmeiners dell’Atalanta che rappresenterebbe il colpo ad effetto di questa sessione estiva 2023. Intanto, per quanto riguarda le uscite, è tutto pronto per l’addio da Napoli di Piotr Zielinksi: c’è l’accordo per la cessione del polacco che andrà in Arabia Saudita e porterà nelle casse azzurre 35 milioni di euro. Oltre all’ex Udinese, saluteranno anche altri due centrocampisti.

C’è l’accordo per la cessione in prestito con il Napoli che ha dato il via libera per l’arrivo all‘Hellas Verona di Michael Folorunsho. L’ex Bari, che ha ben impressionato nei due ritiri, firmerà prima il rinnovo di contratto fino al 2027 e poi andrà alla corte di mister Baroni in prestito secco. L’altro addio da Napoli riguarda Gianluca Gaetano: il classe 2000 resterà in Serie A, ecco dove sta andando.

Gaetano all’Empoli: via da Napoli, c’è un aggiornamento. Svelati i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da tmw, il presidente Corsi vuole chiudere con il Napoli per portare all’Empoli Gaetano. Il centrocampista è molto ricercato, oltre ai toscani c’è anche il Frosinone. Mentre in B il Parma. Attesa una decisione a breve ma l’intenzione del club è cederlo in prestito.