Calciomercato, Paredes sbarca nella capitale: è fatta, i dettagli

E’ praticamente fatta per il ritorno in Serie A di Leandro Paredes in questo calciomercato. Dopo la complicata esperienza alla Juventus, il centrocampista campione del mondo avrebbe scelto ancora una volta il campionato italiano per ripartire e tornare ad essere protagonista.

La particolarità della scelta di Paredes sta nel fatto che l’oramai ex centrocampista del Paris Saint Germain abbia deciso di tornare a Roma nonostante l’interesse di diversi club importanti in questo calciomercato.

La volontà dell’argentino alla fine è risultata essere decisiva ai fini del buon esito dell’operazione, che alla fine rende contenti tutti. Il PSG avrebbe anche dato il suo okay definitivo al trasferimento del giocatore che, stando alle ultime notizie, è atteso a Roma già nei prossimi giorni.

Calciomercato, Paredes torna a Roma: accordo col PSG

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Leandro Paredes in questo calciomercato, che mai come ora sembrerebbe essere ad un passo dal lasciare il Paris Saint Germain. Fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, insieme al suo entourage il centrocampista argentino avrebbe sin da inizio preparazione iniziato a valutare altre soluzioni per il proseguo della sua carriera.

Essendo comunque un campione del mondo ed un profilo dalle qualità sopraffine, il nome di Paredes nel corso di queste settimane è stato accostato a tantissimi club, ma la priorità assoluta dell’ex Juventus è sempre e solo stata quella di tornare in Serie A. Una volontà chiara e che presto potrebbe anche essere accontentata, dato che l’argentino parrebbe essere sempre più vicino a tornare a Roma. In queste settimane per Paredes si è parlato -tanto- sia di Lazio che di Roma, ma questo derby di mercato alla fine è stato vinto da chi con più repentinità è riuscito a strappare l’okay del PSG.

Stando dunque a quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter per calciomercato.com, è la Roma il club che riaccoglierà Leandro Paredes in Serie A in questo calciomercato. Per l’argentino si tratta di un ritorno a Trigoria dopo la stagione 2016-2017.

Roma, affare in dirittura d’arrivo col PSG per Paredes: i dettagli

L’affare fra la Roma ed il PSG per il ritorno in Serie A di Leandro Paredes in questo calciomercato è in dirittura d’arrivo. Il club giallorosso è riuscito praticamente a chiudere nelle 48 ore stabilitosi quest’operazione con i parigini, andando immediatamente a sostituire numericamente in rosa Nemanja Matic.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo, per Paredes la Roma verserà nelle casse del Paris Saint Germain circa cinque milioni di euro, mentre l’argentino si legherà al club giallorosso sino al 30 giugno 2027.

Non solo Paredes: asse Roma-PSG caldissimo

Paredes non è l’unico colpo che la Roma potrebbe fare dal PSG in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, anche Renato Sanches sembrerebbe essere ad un passo dal lasciare il club parigino per trasferirsi in giallorosso. Anche se a piccoli passi, Mourinho sta finalmente ottenendo dalla sua dirigenza quanto chiesto.