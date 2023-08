De Paul, idea a sorpresa in Serie A: indizio dalla Spagna

Indizio dalla Spagna sull’approdo di Rodrigo De Paul in Serie A, dopo quanto emerso sul colpo di calciomercato.

Il calciatore è stato accostato a diversi top club d’Italia, ma qualcuno sembra già essersi sistemato. Dalla Spagna arriva un indizio molto preciso su cosa accadrà in questo rush finale di calciomercato, con Rodrigo De Paul che risulta in uscita dal club dei Colchoneros.

Fanno sapere, i media spagnoli, che Rodrigo De Paul potrebbe essere il grande colpo in Serie A, salutando così l’Atletico Madrid negli ultimi giorni di calciomercato. E sullo sfondo c’è un club in particolare che potrebbe fare al caso suo.

Calciomercato, colpo De Paul in Serie A: l’ipotesi

L’ipotesi dell’approdo di De Paul, arriva dalla notizia di calciomercato che riguarda lo stesso centrocampista argentino e il suo club d’appartenenza, l’Atletico Madrid.

Secondo i rumors, infatti, i Colchoneros starebbero cercando una nuova soluzione per il centrocampo che arriverebbe dalla Serie A e spostando le attenzioni, appunto su De Paul.

Perché il calciatore argentino verrebbe sostituito da chi andrebbe a vestire la maglia dell’Atletico Madrid, qualora si dovessero concretizzare le voci di mercato che vedono Amrabat come nuovo centrocampista del club di Madrid. E questo, libera De Paul come nuovo acquisto in Serie A, in un club che gioca la Champions League.

Ultime di mercato, la possibile destinazione di De Paul in Serie A

Secondo quanto riferiscono da Fichajes.net, l’approdo di Amrabat all’Atletico Madrid, libererebbe De Paul con destinazione in Serie A e non solo. Perché oltre a togliere il calciatore marocchino alla Fiorentina, spazzerebbe via dai radar del Napoli, la possibilità di vedere il calciatore viola trasferirsi in maglia azzurra.

Pertanto, come fanno sapere dalla Spagna, De Paul diventerebbe di rifletto un’occasione unica per il calciomercato del Napoli. Azzurri che nel frattempo hanno perso il treno che portava a Gabri Veiga, ufficializzato come nuovo acquisto dell’Al-Ahli. E adesso De Paul potrebbe finire in azzurro.

Ultime Napoli, idea concreta De Paul: una rivale sullo sfondo

L’idea che porta a Rodrigo De Paul è concreta per il Napoli, a cifre simili che il Napoli avrebbe speso per Gabri Veiga. Sullo sfondo, poco più lontano, una rivale in Serie A che potrebbe rovinare i piani al Napoli, per l’occasione che arriva dall’Atletico Madrid. Una soluzione che la Juve non dimentica, dopo anni trascorsi a caccia del suo trasferimento in bianconero. Con l’approdo di Giuntoli e con l’incognita Pogba – per le sue condizioni fisiche -, De Paul resta un’idea anche per la Juventus.