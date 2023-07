Annuncio dalla Germania che spiazza i tifosi del Napoli: a rischio l’affare Kim-Bayern Monaco. Svelati i motivi.

Sono ore cruciali per quanto riguarda la trattativa di calciomercato relativa alla cessione di Kim al Bayern Monaco. Ecco le ultimissime notizie su questo affare che rischia seriamente di saltare. Il Napoli attende fiducioso anche perché in caso di mancato pagamento della clausola entro i termini stabiliti, i tedeschi dovranno trattare direttamente con il club di Aurelio De Laurentiis che è pronto a chiedere una cifra monstre ai bavaresi. Ecco cosa sta succedendo.

C’è un problema riguardo la cessione di Kim al Bayern Monaco. C’è l’annuncio dalla Germania sul futuro del difensore coreano che è finito nel mirino della squadra di Tuchel. I bavaresi erano pronti a pagare la clausola rescissoria ma nelle ultime ore è successo qualcosa. Un cavillo burocratico che sta bloccando l’affare.

Calciomercato Napoli, Kim al Bayern Monaco: affare bloccato? Ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo tedesco Bild, la trattativa per la cessione di Kim al Bayern Monaco è ferma. C’è un problema riguardo la documentazione con il Napoli. Ecco perché l’ufficialità ancora deve arrivare.

Nei giorni scorsi il Bayern ha pagato la clausola rescissoria. L’ufficialità della trattativa tarda ad arrivare a causa di alcune difficoltà intercorse tra il giocatore ed il Napoli. Una situazione anomala che rischia di creare non pochi problemi al club tedesco che ha fretta di chiudere l’accordo e portare alla corte di Tuchel Kim.

C’è dunque un problema sulla documentazione tra Kim e il Napoli: ecco le cause della mancata ufficialità del difensore al Bayern Monaco. Nel contratto che dovrebbe portare alla conclusione del tesseramento, c’è un cavillo burocratico che sta fermando il trasferimento del calciatore. Ecco perché il team legale del Bayern è a lavoro da giorni per provare a risolvere la situazione e sbloccare l’affare di calciomercato. L’obiettivo è chiudere il tutto prima delle scadenza, prevista proprio per il 15 luglio. In caso contrario, i tedeschi dovranno trattare direttamente con il Napoli che a quel punto potrà chiedere più soldi rispetto al valore della clausola di Kim.

Kim al Bayern Monaco: visite mediche già fatte, attesa sull’ufficialità

Non ci sono dubbi sul trasferimento di Kim al Bayern Monaco con il calciatore che ha già completato anche le visite mediche. Il coreano è pronto a firmare un contratto fino al 2028 con il club tedesco. C’è questo problema della mancata ufficialità della trattativa, che deriva da problemi del Napoli per quanto riguarda la documentazione richiesta. Il club bavarese nei giorni scorsi ha pagato anche la clausola, c’è solo questo cavillo burocratico che sta facendo saltare l’ufficialità di Kim al Bayern Monaco: sono ore d’attesa per la società tedesca che rischia di dover trattare con gli azzurri per quanto riguarda il prezzo di Kim.