Serie A: trattativa lampo per Retegui, beffato il Genoa

Uno dei nomi che è destinato ad infiammare la prossima sessione di mercato è sicuramente quello di Mateo Retegui. Il bomber italo argentino, infatti, è da tempo nel mirino del Genoa, ma adesso a sorpresa è un altro club che sta per assicurarsene le prestazioni. Vediamo qual è lo stato dell’operazione in questione e cosa sta accadendo.

Il mercato della Serie A ruota molto attorno agli attaccanti e si ha l’impressione che si sia all’alba di una sorta di effetto domino. Sono tanti, infatti, i club alla ricerca di un centravanti e molto dipende anche da che piega prenderà il futuro tanto di Dusan Vlahovic quanto di Victor Osimhen. A rientrare in questo giro di punte ci sarà verosimilmente anche Mateo Retegui. Il bomber del Tigre ma di proprietà del Boca Juniors piace e molto al Genoa, ma adesso c’è un altro club pronto a chiuderlo ed a portarlo in Serie A.

Il bomber della Nazionale in Serie A

Uno dei volti nuovi che la Nazionale italiana ha fatto conoscere alla Serie A è sicuramente Mateo Retegui. Argentino naturalizzato italiano, è diventato il bomber di riferimento di Roberto Mancini a suon di gol e di ottime prestazioni ed ha trovato 2 gol in 3 partite con gli azzurri.

Oltre al Genoa, che da tempo è sulle sue tracce, adesso anche l’Inter si è aggiunta alla corsa per assicurarsene le prestazioni. Questo perché si è arenata in maniera definitiva la trattativa per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro visti gli eccessivi costi che questa operazione avrebbe avuto sulle casse interiste. Rappresenta, ovviamente, un investimento a dir poco interessante, soprattutto dal momento che si tratterebbe di una risorsa potenzialmente importante per la nostra Serie A. Per caratteristiche, inoltre, si sposerebbe molto bene con quello che diventerebbe il suo compagno di reparto, vale a dire Lautaro Martinez.

Retegui all’Inter, le ultime

Scottato dall’arenarsi definitivo della trattativa per Romelu Lukaku, i nerazzurri chiaramente seguono anche altri profili. A partire da Taremi, che piace anche al Milan, fino ad arrivare a Balogun ed agli onnipresenti in sede di mercato Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata. In ogni caso i tempi stringono e la sensazione è che si possa arrivare ad una definizione già nelle prossime settimane.