Napoli, il fondo arabo fa sul serio: proposta indecente, la destinazione

Ancora l’Arabia Saudita dietro il calciomercato internazionale, ma occhio a quella che è la destinazione per il colpo dal Napoli.

Uno degli artefici dello Scudetto è diventato uno dei calciatori più ambiti in Europa e, di fronte alla proposta indecente – economicamente parlando -, De Laurentiis potrebbe vacillare. Si tratterebbe di una plusvalenza monstre considerando quanto sta emergendo tra i rumors di mercato svelati questa mattina.

Una delle più autorevoli testate ha riportato quello che è l’affondo da parte del fondo arabo che, per portare via uno dei gioielli del Napoli che sarà di Rudi Garcia, fa sul serio con la proposta economica a cifre enormi.

Calciomercato Napoli, il fondo arabo preoccupa gli azzurri: cifre enormi

La plusvalenza sarebbe record e mai vista prima, sforando quella che è la soglia della cessione economica più alta della storia del Napoli.

De Laurentiis vacilla di fronte a quella che è la proposta del fondo arabo, per il fuoriclasse del Napoli che, qualora dovesse scegliere di salutare, lo farà a cifre enormi. Le stesse che De Laurentiis chiede per la sua cessione e che potrebbero arrivare molto presto.

In ballo c’è un rinnovo da trovare, ma nel frattempo l’interesse delle big d’Europa viene fuori, con Kvaratskhelia nel mirino degli arabi. Il fondo saudita, di proprietà di uno dei club che più sta incidendo nel mercato globale e che si vedrà come assoluta protagonista in Champions League nei prossimi anni, punterà tutto sul talento georgiano.

Mercato Napoli, Kvaratskhelia nel mirino degli arabi: la destinazione

Secondo quanto riferito da Il Mattino, nel corso di questa mattina, Kvaratskhelia sarebbe finito nel mirino del Newcastle. Il fondo arabo che detiene il titolo del club bianconero, ha intenzione di fare sul serio e, dopo il colpo Tonali, torna a spendere in Serie A.

Sul tavolo, il primo tentativo per Kvaratskhelia, porta a circa 90 milioni di euro nelle casse del Napoli, oltre ad un ingaggio elevatissimo, considerando che al club azzurro percepisce all’incirca un milione e due soltanto.

Ultime Napoli, Kvaratskhelia ai saluti? Le cifre chieste da De Laurentiis

90 milioni sono tantissimi, basti pensare che il Napoli lo ha prelevato dalla Dinamo Batumi per poco più di 10 milioni di euro. Una plusvalenza, quella che il Napoli piazzerebbe con la cessione di Kvaratskhelia al Newcastle, che sarebbe da record per il Napoli e l’intera Serie A. Ma non è per tali cifre che De Laurentiis si priverà di Kvara. Il fuoriclasse georgiano, MVP dell’ultima Serie A, ha un valore di mercato che secondo le idee del patron azzurro, tocca i circa 150 milioni di euro.