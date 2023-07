Perso per soli 10 milioni: Juve, che batosta

La Juventus targata Massimiliano Allegri potrebbe dire addio ad un obiettivo riguardante il calciomercato in entrata: firma da 10 milioni

La notizia più importante del calciomercato della Juventus, finora, è stata senza dubbio il rinnovo di Adrien Rabiot. Un calciatore molto stimato da mister Massimiliano Allegri, che sotto la gestione del trainer livornese si è reso protagonista di una crescita assai rilevante. Soprattutto per quanto concerne la produzione in termini di gol.

L’ex centrocampista del Paris Saint Germain ha prolungato il contratto per una sola stagione, rinunciando a guadagnare più soldi trasferendosi altrove. Un segno di riconoscenza nei confronti del club che gli ha sempre dato fiducia e nell’allenatore che ha creduto in lui fin dai primi istanti. Durante l’ultima annata sportiva è andato decisamente tutto storto, ma adesso sia Rabiot che i suoi compagni intendono riscattarsi.

Ovviamente, però, parecchio dipenderà da come evolverà la sessione estiva di calciomercato. Qui entra in gioco lo spinoso tema legato al futuro di Dusan Vlahovic, con il bomber serbo che non viene assolutamente considerato incedibile dalla ‘Vecchia Signora’. Lo stesso Allegri non apprezza particolarmente il profilo dell’ex Fiorentina e preferirebbe un attaccante che si sposi meglio con la sua filosofia calcistica.

Il feeling tra i due non è mai scattato, ragion per cui il classe 2000 sembra avere voglia di cambiare aria, intraprendendo una nuova avventura. Da un’eventuale cessione di Vlahovic, la compagine torinese incasserebbe una somma di denaro tutt’altro che indifferente, che poi potrebbe reinvestire in parte sul fronte entrate. In tal senso, si parla di vari papabili sostituti, come Gianluca Scamacca e anche Romelu Lukaku, se l’Inter non riuscirà a trovare l’accordo col Chelsea.

Sfumato definitivamente, invece, l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, il quale ha scelto di proseguire la propria carriera in Arabia Saudita, all’Al-Hilal per la precisione. Oltre alla mezz’ala ex Lazio, però, la Juventus potrebbe dover cancellare un altro nome scritto da tempo sulla lista dei desideri bianconera.

Calciomercato, 10 milioni e firma: così la Juventus gli dice addio

Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Ivan Fresneda, terzino destro di proprietà del Real Valladolid, retrocesso in Segunda Division. Stando a quanto si apprende dal portale ‘Defensacentral.com’, sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid targato Carlo Ancelotti.

Sulla fascia destra dei ‘Blancos’ la situazione non è delle migliori, per usare un eufemismo. Dani Carvajal, sebbene sia ancora nel pieno della propria carriera professionistica, è sempre più incline agli infortuni. La tenuta fisica di Lucas Vazquez, invece, appare più resistente, ma Ancelotti non è intenzionato a concedergli molto spazio. Servirebbe, quindi, un intervento sul mercato per potenziare quella zona di campo e Fresneda piace al club della capitale.

Sempre secondo la fonte citata, l’affare potrebbe chiudersi per una cifra sui 10 milioni di euro. In poche parole, un’occasione d’oro per i madrileni, però allo stesso tempo non è da escludere che il Real scelga di prendersi più tempo, per osservare a distanza l’evoluzione calcistica di Fresneda. La Juve, dal canto suo, resta alla finestra e incrocia le dita.