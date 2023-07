Calciomercato: beffa Juve per Zaniolo, lo ha preso un’altra big europea

Il futuro di Zaniolo lontano dalla Serie A e dalla Juventus, stando alla notizia legata al colpo della big d’Europa.

Dopo l’esperienza importante vissuta alla Roma, conclusa con i rapporti incrinati con la società giallorossa, dopo il Galatasaray è tempo di un’altra big d’Europa. Nicolò Zaniolo, che vuole ritrovare un posto in Nazionale per diventarne il protagonista assoluto nella cavalcata dei campioni in carica ai prossimi Europei, potrebbe vivere una nuova esperienza in un top club in Europa.

Il valore di mercato resta elevato e la Juventus subirebbe così la beffa di fronte a chi è disposto a prendere subito Zaniolo, in Europa, mettendolo al centro del proprio progetto.

Calciomercato, beffa alla Juventus su Zaniolo: ecco chi c’è dietro

Zaniolo è l’oggetto del desiderio di mezza Europa, considerando il talento messo in luce ai tempi della Roma e, ora che sembra essersi ritrovato al Galatasaray, alcuni dei top club d’Europa sono pronti a rilanciarlo attraverso l’occasione economica che verrebbe fuori.

La Juventus per ora ha preso Weah in quella zona di campo, il mercato della Juventus ovviamente non si fermerà qui. E tra gli obiettivi c’è sempre Zaniolo che però, secondo quanto riferito oggi, si allontanerebbe dai bianconeri.

Malgrado le manifestazioni d’amore per la Juventus, club sul quale è legatissimo lo stesso Nicolò Zaniolo, a fare sul serio per lui risulta essere il Lipsia. Il club della Red Bull, che disputerà la prossima Champions League, è pronta a puntare sul talento italiano.

Mercato Juventus, Zaniolo verso il Lipsia: la notizia

A riportare la notizia sul possibile passaggio al Lipsia, per Nicolò Zaniolo, sono i colleghi di Tuttomercatoweb.

Al contrario di quanto successo con Icardi, che arrivò in prestito al Galatasaray, Nicolò Zaniolo dal club turco è stato acquistato a titolo definitivo. Ma potrebbe essere durata solo sei mesi l’avventura del talento italiano in Super Liga turca, terminata con la vittoria del titolo in Turchia. Ha voglia di giocare la Champions League e cercherà tale destinazione, di fronte all’addio. Il futuro alla Juventus risulta ad oggi complicato da ipotizzare a causa della presenza ingombrante di Federico Chiesa.

Ultime Juventus, Zaniolo preferisce i bianconeri: ma c’è anche l’Europa

La destinazione preferita da Zaniolo è quella legata alla Juventus, ma ad oggi c’è anche l’Europa su di lui, con i club di Champions League disposti a prenderlo. In Premier League ci sono ancora società interessate, ma che non disputano la Champions che Zaniolo vuole tornare a giocare. In pole c’è il Lipsia, ma lui aspetta ancora la Juventus.