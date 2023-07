Calciomercato Napoli, Garcia spinge per un pupillo: si chiude

Rudi Garcia sta lavorando per cercare di rinforzare la rosa del Napoli in questo calciomercato. Fra i tanti possibili colpi del club campione d’Italia, l’allenatore francese starebbe spingendo, al punto di fare anche carte false, per tornare a lavorare con il suo pupillo.

L’interesse del Napoli per il giocatore è stato manifestato già nei giorni scorsi, ma ora l’impressione è che si sia compiuto lo step successivo. Stando alle ultime notizie, infatti, lo staff di Rudi Garcia, che starebbe gestendo direttamente il calciomercato dei campioni d’Italia dopo l’uscita di Giuntoli, avrebbe contattato l’entourage del ragazzo e la squadra detentrice del suo cartellino per cercare di velocizzare la cosa, sodisfando così le richieste e la volontà del tecnico francese.

Calciomercato Napoli: Rudi Garcia vuole il suo pupillo in azzurro

Rudi Garcia è al lavoro insieme al suo staff per rinforzare il Napoli in questo calciomercato, con l’obiettivo di riuscire a rendere ancora più competitiva la squadra così da poter difendere il tricolore conquistato quest’anno.

A fronte di questo tanti sono i nomi seguiti e che potrebbero fare al caso del Napoli, che comunque aspetta di ufficializzare delle uscite prima di potersi muovere in entrata, anche perché c’è davvero pochissimo lavoro da fare, complice anche l’ottima eredità lasciata da Luciano Spalletti. Rudi Garcia, nonostante questo, vuole modificare il Napoli a sua immagine e somiglianza, sia da un punto di vista tecnico che caratteriale. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, il tecnico francese avrebbe inserito nella sua lista dei desideri per questo calciomercato alcuni giocatori con i quali in carriera ci ha già lavorato, trovandosi fra l’altro benissimo e conquistando anche discreti risultati professionali. Ovviamente questi nomi sono solo alcuni fra i tanti che il Napoli starebbe seguendo, ma ad uno di questi Rudi Garcia avrebbe dato massima priorità.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Rudi Garcia spinge per portare in azzurro Maxime Lopez in questo calciomercato. Attualmente in forze al Sassuolo, il centrocampista francese è stato uno dei pupilli del tecnico del Napoli ai tempi del Marsiglia, ecco giustificata la frenesia e la voglia di tornarci a lavorare insieme.

Napoli-Lopez, contatti avviati: le ultime

Rudi Garcia sembrerebbe volere a tutti i costi a Napoli Maxime Lopez, giocatore che potrebbe sposarsi alla perfezione con le sue idee di gioco, come confermato anche a Marsiglia. De Laurentiis, del canto suo, non ha alcuna intenzione di deludere l’allenatore francese che, a quanto pare, potrebbe essere presto accontentato.

Al punto di velocizzare le operazioni, stando al CdS, un collaboratore di Garcia avrebbe preventivamente allacciato ed avviato i rapporti col Sassuolo per Lopez, oltre che con l’entourage del ragazzo -che fra le altre avrebbe anche già dato il suo consenso al trasferimento-, per valutare la fattibilità di questa trattativa.

Napoli, occhi puntati su Maxime Lopez: il Sassuolo fissa il prezzo

Il Napoli vuole Maxime Lopez ma, come è noto a tutti, il Sassuolo è bottega cara, e dunque difficilmente lascerà partire uno dei suoi titolari a basso prezzo. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere il centrocampista francese in questo calciomercato, il club emiliano chiede almeno 15 milioni di euro.