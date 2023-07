Serie A, riecco Giorgio Chiellini: lavorerà in Federazione, il suo ruolo

Ritorno, non da calciatore, per Giorgio Chiellini in Serie A. In un ruolo di Federazione, secondo quanto riportato in mattinata.

È uno dei principali quotidiani italiani ad aver svelato il ruolo che avrebbe Giorgio Chiellini, una volta appesi gli scarpini al chiodo col ritiro dal calcio giocato e dalla MLS, dove sta vivendo l’avventura con i Los Angles FC.

Una volta terminata la sua esperienza oltreoceano però, occhio a quello che è il suo ritorno in Italia, con la voglia di far crescere il calcio della Serie A. Tra il presidente Gabriele Gravina e Roberto Mancini ci sarà un incontro quest’oggi e sarà solo il primo, occhio a quanto accadrà invece per il futuro di Chiellini.

Un lavoro in Federazione per Giorgio Chiellini, occhio a quello che accadrebbe sull’ex Juventus e leggenda bianconera per il suo futuro in un ruolo inedito.

Così da far crescere il movimento calcistico in Italia, che riguarda anche la Serie A, con l’obiettivo di creare due sistemi all’interno del calcio italiano.

Uno che riguardi la Nazionale maggiore, l’Under 21 e magari anche l’Under 20. L’altro, invece, con tutte le altre giovanili restanti. E al capo della delegazione potrebbe finirci proprio Giorgio Chiellini, elemento di spicco che all’interno della Federazione potrebbe essere il collante per la crescita dei giovanissimi calciatori che si affacciano al mondo dei professionisti.

Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una rivoluzione a Coverciano per la crescita del sistema legato al calcio italiano.

In FIGC potrebbe arrivare la presenza di Giorgio Chiellini che, a Coverciano, potrebbe dare il suo contributo per il movimento del calcio in Italia. Non sarà un passaggio semplice quello legato alle giovanili, con il bisogno di una figura importante come quella dell’ex capitano della Juventus e della Nazionale che trionfò all’ultimo Europeo giocato. Ci vuole un elemento come Giorgio Chiellini che faccia da collante per seguire, di persona, i legami tra CT e giocatori.

Ultime su Chiellini: resta viva anche l’ipotesi Juventus

Resta viva, ovviamente, anche l’ipotesi di una “scrivania” alla Juventus per Giorgio Chiellini. La leggenda bianconera, assieme ad Alex Del Piero, attende probabilmente una chiamata dalla Juventus, nel ruolo dirigenziale che vivrebbe all’interno della società di Torino. Una volta terminata la sua esperienza da calciatore, non è da escludere l’ipotesi, con Chiellini che affiancherebbe poi Giuntoli.