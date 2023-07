Calciomercato, il colpo in difesa è Demiral: Inter beffata

Merih Demiral è sempre più vicino a lasciare l’Atalanta in questo calciomercato. Per il turco si è parlato tanto di Inter in questi ultimissimi giorni, ma a quanto pare il suo futuro sarà lontano da Milano.

I nerazzurri, infatti, bloccati dalla loro condizione economica, si sarebbero visti sfuggire la possibilità di tesserare il turco, che ora sembrerebbe essere ad un passo da un’altra big del calcio europeo.

La differenza in queste trattative non l’ha fatta tanto la volontà del giocatore ma quella dell’Atalanta, che ad inizio sessione ha fissato il prezzo per Demiral, cifra che a quanto pare l’Inter non sarebbe mai stato realmente disposto a pagare, a differenza dell’altra società in corsa per il turco ex Juventus.

Inter beffata, Demiral firma altrove: si può chiudere

L’Inter in questo inizio di calciomercato si è dimostrato essere una delle società di Serie A più attive, anche perché Marotta ed Ausilio hanno diverso lavoro da fare dopo gli addii di Dzeko, Lukaku, Brozovic -imminente- e Milan Skriniar. L’uscita di quest’ultimo, in particolare, sta creando e non pochi problemi ai due dirigenti del club meneghino che, insieme a Simone Inzaghi, devono ancora trovare il profilo ideale col quale andarlo a sostituire.

Nel corso di questi giorni sono stati fatti tantissimi nomi per la difesa dell’Inter, da Azpilicueta a Umtiti, passando per Bisseck -che pare possa arrivare realmente- e Schuurs. Fra tutti i nomi menzionati, però, uno in particolare sembrava avesse convinto sotto ogni punto di vista la dirigenza nerazzurra, ovvero quello di Merih Demiral. In forze all’Atalanta, il centrale turco poteva essere l’erede perfetto di Milan Skriniar, ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto, visto che l’ex Juventus è sempre più vicino a firmare per un altro club, e dunque non per l’Inter, e lasciare la Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il Fenerbahce ha intenzione di fare sul serio per Demiral in questo calciomercato, come dimostra anche il fatto che il club di Istanbul sarebbe disposto ad accontentare ogni richiesta -economica e non- dell’Atalanta pur di riportare in patria il giocatore.

Inter, Demiral attratto dal richiamo della patria: il Fenerbahce pronto a tutto

Merih Demiral potrebbe tornare a giocare in patria, in Turchia, a partire dalla prossima stagione, nonostante per lui in Serie A si fosse palesata l’ipotesi Inter. Affiacno ad i nerazzurri, infatti, si sarebbe prepotentemente inserito nelle trattative con l’Atalanta anche il Fenerbahce, pronto a fare di tutto per il giocatore.

Stando a calciomercato.com, infatti, a differenza dell’Inter, il club di Istanbul sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro alla Dea per Demiral, cifra che strapperebbe automaticamente il sì di Percassi e dirigenza.

Mezzo sì di Demiral al Fenerbahce: Inter beffato

Mezzo sì di Demiral al Fenerbahce, che a questo punto sembrerebbe essere l’unica meta disponibile per il turco in questo calciomercato, visto che l’Inter si è indirettamente tagliata fuori dalla corsa. Il club meneghino, infatti, a differenza di quello turco, sarebbe disposto a trattare con l’Atalanta per il difensore solo sulla base di un prestito con un eventuale riscatto, formula che non convince affatto il club bergamasco.