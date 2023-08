Saluti al Napoli e poi post cancellato, il Tweet di mercato che è stato poi eliminato, col post che ha fatto il giro del web.

Victor Osimhen è al centro delle voci di calciomercato e, con destinazione annunciata all’interno del post, il Tweet ha presto girato il web accendendo non poca apprensione attorno alla posizione del centravanti nigeriano, secondo quella che è la tifoseria di fede partenopea.

L’attaccante capocannoniere dell’ultima Serie A che, a suon di gol, ha portato il Napoli al trionfo sullo Scudetto 2022/2023, attraverso un Tweet pubblicato dal suo amico giornalista, ha mandato in apprensione i suoi tifosi. E al centro delle questioni c’è la destinazione, lontana da Napoli, nell’immediato calciomercato.

Calciomercato, pasticcio Osimhen: post cancellato, la notizia

La notizia di calciomercato lanciata, poi cancellata, con pasticcio fatto perché il post ha presto fatto il giro del web, prima che venisse eliminato.

Un Tweet che non sarà piaciuto, che ha anticipato la possibile vicenda di calciomercato legata a Victor Osimhen, che saluterebbe così il Napoli con destinazione già decisa.

Non in Serie A o in un top club di Premier League – campionato nel quale girano più soldi tra tutti -, ma con una destinazione in particolare rivelata dal giornalista e amico di Osimhen stesso, Oma Akatugba. Una notizia che è stata riportata poi dalle più autorevoli testate giornalistiche sportive, non solo italiane.

Mercato Napoli, Osimhen con un’altra maglia: il Tweet, poi cancellato

Il Tweet, poi cancellato, ha svelato la possibile nuova squadra di Victor Osimhen, che indosserebbe un’altra maglia nel 2023/2024. Quello che segue, è quanto scritto da Oma Akatugba, attraverso il suo profilo ufficiale:

“Forse Osimhen potrebbe indossare la maglia di un blu un po’ più scuro? I miei amici in Arabia Saudita sono positivi, soprattutto dal lato del calciatore”. Di seguito, la foto del Tweet.

Osimhen in Arabia Saudita: svelato club e cifre monstre

Svelato dunque il club dall’amico giornalista di Victor Osimhen perché, stando alle sue parole, ci sarebbero possibilità di vederlo all’Al-Hilal. La società araba, di recente, è riuscita a piazzare colpi importantissimi come quello legato a Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, oltre all’affare Ruben Neves.

Secondo quelle che sono le cifre economiche dell’operazione, invece, diventerebbe uno dei migliori calciatori del campionato e il più pagato per il suo cartellino perché Osimhen verrebbe pagato 150 milioni, sforando quelle che sono le richieste economiche da parte del Napoli e del suo valore di mercato.