Juventus in lutto: era uno dei tifosi poi famosi

Grande dispiacere nell’ambiente Juventus dopo la notizia della scomparsa dello storico tifosi dei bianconeri.

L’annuncio della famiglia spiazza i tifosi. Numerosi messaggi di cordoglio nel ricordo del personaggio televisivo che ha legato la sua carriera alla Juventus. “Grazie alla mia passione sono diventato famoso”, così in un’intervista diverso tempo fa. Il suo tifo per i colori bianconeri l’hanno reso celebre in tutto il panorama televisivo italiano. Enorme dispiacere per tutti gli amanti del calcio degli anni 90 che hanno avuto modo di assistere alle sue ospitate televisive.

Il personaggio televisivo e giornalista è morto all’età di 72 anni. Dispiacere enorme nell’ambiente Juventus vista la sua passione per la Vecchia Signora. Tifoso sfegatato dei bianconeri, è arrivato in tv alla trasmissione “Quelli che il calcio”.

Juventus: addio allo storico tifoso

Ricoverato in ospedale da alcune settimane, Edrissa Sanneh è morto questa sera a Brescia. Originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole. Negli anni novanta era diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva sulla Rai. Giornalista, ha avuto la possibilità di collaborare con numerose emittenti private.

Noto al grande pubblico come Idris, ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia. L’annuncio ha già fatto il giro del web con numerosi personaggi che lo stanno ricordano in queste ore con grande affetto.

Una notizia terribile la scomparsa di Idris che aveva 72 anni. Era voluto bene da tutti grazie alla sua genuinità e spontaneità. I tifosi della Juventus lo ricordano soprattutto per le sue partecipazioni televisive.

Morte Idris, la sua carriera televisiva e il legame con la Juventus

I tifosi juventini in queste ore stanno ricordando con grande affetto Idris dopo la notizia della sua morte. Grazie al suo tifo per i colori bianconeri, s’è fatto conoscere al grande pubblico. Ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio, Edrissa è arrivato in Italia nel 1972 dopo aver vinto una borsa di studia presso l’Università degli Stranieri di Perugia. A Brescia ha iniziato la sua carriera da giornalista.

Ha partecipato anche all’Isola dei famosi nel 2005 e in alcuni film tra cui anche Tifosi di Neri Parenti, prodotto da Aurelio De Laurentiis. Nel 2012 è tornato in Rai ospite di Fabio Fazio, durante l’intervista aveva raccontato di essere diventato nonno e di voler essere chiamato “nonno Idris”. Da parte della redazione di stopandgoal.net le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia.