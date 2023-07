Calciomercato, futuro deciso: Napoli beffato, l’annuncio

Il Napoli deve ancora mettere a segno un colpo in questo calciomercato, e l’impressione è che i campioni d’Italia siano ancora lontani dal farlo, visto che nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante che altro non ha fato che stravolgere ancora di più le carte in tavola dalle parti di Dimaro.

In una recente intervista, infatti, l’obiettivo dichiarato del Napoli in questo calciomercato ha incredibilmente chiuso ogni porta al suo trasferimento in azzurro, svelando fra le righe il suo futuro e quale sarà il club nel quale giocherà nella prossima stagione.

Una situazione, questa, che costringerà il Napoli a virare su altro, anche perché ora gli schemi sono completamente saltati.

Calciomercato, Napoli beffato: il giocatore ha annunciato il suo futuro

Il Napoli sta riscontrando non poche difficoltà a fare mercato quest’estate, nonostante gli azzurri siano i campioni d’Italia in carica. La piazza vuole che De Laurentiis rinforzi la rosa di Rudi Garcia per puntare a difendere il tricolore e sognare la Champions League, ma al momento il Napoli è decisamente indietro nella tabella di marcia rispetto alle rivali di Serie A.

Mentre le altre comprano, infatti, gli azzurri si stanno facendo piano piano soffiare da sotto in naso i propri obiettivi, come successo e confermato anche nelle ultime ore. Uno dei giocatori che ADL stava seguendo per rinforzare la rosa di Rudi Garcia in questo calciomercato è infatti uscito allo scoperto svelando il proprio futuro, stupendo tutti, Napoli in primis, che credeva poterlo avere in pugno.

Ai microfoni di SPORT1, infatti, Lazar Samardzic ha chiuso ogni porta ad un suo trasferimento al Napoli in questo calciomercato, dicendo di non pensare troppo al suo futuro ma svelando la squadra nella quale giocherà nella prossima stagione.

Calciomercato, niente Napoli: ecco dove giocherà Samrdzic

Lazar Samardzic ha messo una volta e per tutte a tacere le voci sul suo futuro, uscendo allo scoperto svelando in che squadra giocherà nella prossima stagione. Il serbo era, è stato e sarà ancora un obiettivo del Napoli nel calciomercato, ma prima di vedere il trequartista in maglia azzurra ci vorrà del tempo.

Ai microfoni di SPORT1, infatti, Samardzic ha chiuso -momentaneamente- le porte al Napoli dicendo: “Futuro? In questo momento non sto pensando tanto a quello che potrebbe succedere, vediamo poi. Udine è l’ambiente ideale per me per crescere”.

Con queste parole, dunque, il talento serbo ha lasciato intendere come questa stagione possa rimanere ancora all’Udinese, per completare così il suo processo di crescita per poi compiere nella prossima stagione il tanto atteso salto di qualità in carriera.

Napoli: Samardzic si allontana, Zieliński si avvicina

Se Samardzic si allontana dall’altro lato per il Napoli si avvicina il rinnovo di Piotr Zielinski, pedina fondamentale nello scacchiere di Rudi Garcia. La firma del polacco con gli azzurri potrebbe far pesare di meno il mancato approdo in Campania di Samardzic, per il quale, comunque, il Napoli ha intenzione di fare sul serio, che sia in questa o nella prossima sessione di calciomercato.