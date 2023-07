L’Inter deve pagare la clausola: arriva l’ultimatum

L’Inter è alla ricerca del sostituto di André Onana, che proseguirà la sua carriera al Manchester United: arriva l’ultimatum per la clausola

Per quanto concerne la Serie A, l‘Inter è sicuramente uno dei club più attivi in questo momento. A cominciare dal caso Romelu Lukaku, che ha letteralmente spiazzato tutti. Il belga sembrava volesse a tutti i costi tornare a vestire la maglia nerazzurra, con la ‘Beneamata’ che aveva anche raggiunto l’intesa economica con il Chelsea.

L’attaccante, però, ha aperto già da qualche tempo i dialoghi con la Juventus targata Massimiliano Allegri, mostrandosi più che disponibile ad un eventuale trasferimento in bianconero. Un qualcosa che, inevitabilmente, ha irritato parecchio la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, anche perché il calciatore e il suo entourage non hanno risposto alle chiamate nerazzurre negli scorsi giorni.

Da qui la decisione dell’Inter di abbandonare definitivamente la pista in argomento, spostando il proprio mirino su altri obiettivi. Le temperature, inoltre, sono molto elevate anche sul fronte uscite: difatti, André Onana è ormai pronto ad intraprendere la nuova avventura al Manchester United, sotto la guida di Erik ten Hag.

I ‘Red Devils’ erano chiamati a rimpiazzare David De Gea, che non ha prolungato il contratto in scadenza il 30 giugno, e hanno individuato in Onana la soluzione migliore sul mercato. Soldi freschi che entreranno a breve nelle casse dell’Inter. Entrando più nello specifico, parliamo di una somma di denaro intorno ai 50 milioni di euro più bonus, cifra che senz’altro aiuterà i lombardi a rinforzare ancora la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi.

Da ricordare, tra l’altro, che la compagine milanese ha detto addio pure a Samir Handanovic, ciò significa che adesso servirà acquistare due portieri in vista della prossima stagione. Onana era riuscito a dimostrare sul campo di poter meritare a pieno la titolarità, ma nel calcio moderno nessuno è insostituibile. A maggior ragione un portiere, per quanto bravo possa essere.

Calciomercato Inter, sostituto Onana: c’è l’ultimatum per la clausola

Dunque, a chi potrebbe affidare la sua porta l’Inter nei mesi a venire? Un profilo che piace particolarmente è quello di Yann Sommer, primo nome nella lista stilata da Marotta e Ausilio. L’estremo difensore di proprietà del Bayern Monaco potrebbe rappresentare l’opzione ideale, perché garantisce una certa affidabilità tra i pali.

Ad ogni modo, l’operazione non è così scontata. O meglio, dipende soprattutto dalla volontà della ‘Beneamata’. Questo perché nel contratto di Sommer, in scadenza giugno 2025, è presente una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Il dirigente del club bavarese Uli Hoeness, intervenuto ai microfoni di ‘Sport1’, è andato dritto al punto senza troppi giri di parole: “Ha una clausola nel contratto, se vuole può lasciare“.

Insomma, nessuna apertura ad una trattativa. O l’Inter paga la clausola, oppure sarà obbligata a cambiare obiettivo. Come vice, invece, resta in piedi l’ipotesi Trubin dallo Shakhtar Donetsk. Ci attendono giornate a dir poco bollenti.