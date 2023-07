Napoli, arriva dall’Arsenal: annuncio dall’estero, via un titolare

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo ora che il nuovo ds, Mauro Meluso, è a lavoro per il club partenopeo.

Il mercato dei campioni d’Italia ha visto fino a questo momento solo un’uscita tra i migliori calciatori dell’undici titolare di Rudi Garcia, con Kim Min-Jae che ha subito salutato dopo un solo anno – con Scudetto – in azzurro.

E adesso qualcosa pure potrebbe cambiare per quanto riguarda un titolare, che direbbe così addio, in cambio della grande occasione dall’Arsenal. Dall’estero, infatti, svelano quella che è la scelta presa per la cessione dai Gunners che pure hanno vissuto un’annata importante, frenati solo dal grande Manchester City di Pep Guardiola che è riuscito a piazzare il tanto atteso triplete.

Calciomercato Napoli, colpo dall’Arsenal: la notizia

La notizia arriva dai media esteri, in merito all’annuncio sull’addio dall’Arsenal con destinazione Napoli per uno dei calciatori fatti fuori dal progetto di Arteta.

Così come successo al Chelsea, sempre a Londra ma sponda Arsenal, il club dei Gunners ha da liberare alcuni dei suoi giocatori finiti al margine delle idee del tecnico spagnolo.

Ha voglia di competere nella prossima stagione, la squadra dell’Arsenal, pronta alla separazione da alcuni dei propri giocatori. Al centro delle questioni, infatti, ci è finita una vecchia conoscenza del Napoli. Il club azzurro seguiva in passato e proprio prima del suo approdo all’Arsenal, il terzino scozzese dei Gunners. Tierney, in uscita dall’Arsenal, è l’obiettivo di calciomercato del Napoli.

Mercato Napoli, colpo Tierney: le cifre

Secondo quanto riferito dai colleghi di Glasgow Evening Times, il Napoli punterebbe su Kieran Terney di fronte alla possibilità di cessione da parte dell’Arsenal. Stesso club londinese che in questi giorni avrebbe chiuso le porte a Newcastle e Celtic. Ma il Napoli, qualora dovesse liberarsi di uno dei suo terzini mancini, potrebbe puntare sull’esterno difensivo scozzese. Le cifre dell’operazione sono legate a ben 20-25 milioni di euro, col Napoli che però giocherebbe al ribasso sulla potenziale cessione.

Ultime Napoli, Tierney primo nome in caso di una cessione: via un titolare

Via un titolare per sostituirlo con Kieran Tierney. È la scelta di Mauro Meluso al Napoli che, se dovesse accettare le proposte oltreoceano con destinazione Arabia Saudita, Mario Rui verrebbe rimpiazzato appunto con Tierney.

Al momento però il vice-capitano di Giovanni Di Lorenzo, al pari con Piotr Zielinski, sembra non muoversi dal club azzurro. Il campione d’Italia ha voglia di continuare a giocare in Europa e per la società partenopea.