Marotta sotto attacco: altra cessione, Inzaghi chiede chiarezza

Il calciomercato dell’Inter sta attraversando un periodo molto complesso e Beppe Marotta è chiamato a cambiare le carte in tavola.

I nerazzurri devono tornare in carreggiata ad altissimi livelli per la prossima stagione. Sarà importante restare in lotta per tutti gli obiettivi dalla prima all’ultima partita e sarà possibile solo con l’innesto di calciatori di grande livello. Simone Inzaghi aspetta di capire che tipo di squadra allenerà e se sarà in grado di ripetere le grandi partite della passata stagione, con l’obiettivo di far meglio anche in Serie A.

In casa Inter ci sono state molte cessioni importanti e ora è arrivata una nuova ufficialità che mette Marotta sotto la lente d’ingrandimento e delle polemiche.

Calciomercato Inter, ora Marotta è nei guai: il motivo

L’Inter vuole migliorare la rosa in vista della prossima stagione che si preannuncia estremamente complicata. Riuscire a far meglio in Serie A e a ripetersi anche nelle coppe nazionali e in Champions League sarà molto difficile ma Simone Inzaghi ha alzato l’asticella e vorrebbe vincere ancora altri trofei importanti.

Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo sul mercato anche a fari spenti e hanno portato a Milano alcuni calciatori importanti, pur spendendo pochissimo. A meno di un mese dall’inizio della stagione ci sono ancora molte cose da risolvere e Inzaghi si aspetta miglioramenti immediati.

Intanto i tifosi dell’Inter sono preoccupati per quello che sta succedendo, visto che non sono ancora arrivati calciatori di prima fascia e nel mirino delle critiche ci è finito Beppe Marotta.

Inter, cessione ufficiale anche per Radu: le ultime

L’Inter ha avviato una vera e propria rivoluzione in porta. Dall’inizio del calciomercato estivo è stato ceduto André Onana, si è detto addio a Samir Handanovic e ad Alex Cordaz e come ultima mossa è stata definita anche la cessione a titolo definitivo di Ionut Radu, come annunciato dai due club pochi minuti fa.

Ora l’Inter è senza portieri, a parte Raffaele Di Gennaro arrivato qualche settimana fa per fare da terzo portiere. Beppe Marotta è sotto accusa da parte dei tifosi e anche Simone Inzaghi aspetta risposte.

Preparare una stagione senza il portiere titolare e la sua riserva potrebbe essere deleterio per lo sviluppo del gioco e delle idee del tecnico.

Inter, addio a tutti i portieri: Sommer prima scelta

L’Inter ha deciso di dire addio a tutti i portieri che hanno fatto parte della rosa fino alla scorsa stagione. C’è ancora caos e poca chiarezza su chi sarà il nuovo numero 1 dei nerazzurri ma a giorni dovrebbe arrivare la prima ufficialità.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha scelto Yann Sommer del Bayern Monaco e nei prossimi giorni può chiudere l’affare.