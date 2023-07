Dal bianconero al rossonero: pronto a partire

Juventus pronta a cedere un proprio calciatore ma solo per l’offerta giusta, intanto si tentenna per il suo arrivo in rossonero.

Fase di stallo per quanto riguarda il mercato bianconero che non è certo partito con i botti. Dopo l’arrivo del figlio d’arte, Weah, si è provveduto a confermare i riscatti e poi a smaltire i troppi eccessi in rosa. E non è ancora finita perché dopo Cuadrado, Arthur Melo e Di Maria, sembrerebbe vicino all’addio alla Juventus anche lo storico capitano Leonardo Bonucci.

Si pensa a svecchiare e poi si procederà agli acquisti per completare la rosa, anche se i tifosi della Vecchia Signora sperano nel grande colpo lì davanti. Questo però arriverà solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda il bomber serbo si dice che ci siano tante possibilità ma intanto le offerte vere ancora non sono arrivate. Pare che ora ci stia seriamente pensando il Paris Saint-Germain.

Ma resterebbero da piazzare ancora diversi esuberi anche solo per ottenere qualche entrata che senza la qualificazione in Champions League si starebbe rendendo davvero necessaria. Si pensa alle squadre che potrebbero chiedere Zakaria e McKennie, ma intanto le offerte starebbero arrivando per un difensore.

Dalla Juve ai rossoneri: affare lampo

Luca Pellegrini, 24 anni e l’ultima stagione passata tra Eintracht Francoforte e Lazio, interesserebbe a ben due squadre rossonere. L’esterno basso di proprietà della società bianconera, piacerebbe infatti ad un’altra squadra oltre al Milan di cui si hanno notizie già da un po’. Si sarebbe immesso ora nella trattativa anche il Nizza che secondo quanto riportato da Tuttosport avrebbe già richiesto informazioni sul difensore.

Si ragiona sulla modalità d’offerta visto che parrebbe che i rossoneri francesi non abbiano intenzione di fare già ora un’offerta a titolo definitivo ed anche che ritengano ancora alte le richieste dalla Juventus. I bianconeri infatti vorrebbero più di dieci milioni per il classe ’99, ma a quella cifra sarà difficile convincere l’allenatore italiano degli Aquilotti, Francesco Farioli.

Dopo che la Lazio sembrerebbe essersi definitivamente allontanata e con il Milan che intanto pensa prima ad altri obiettivi, quella della Costa Azzurra non sembrerebbe un’opzione da scartare per l’esterno basso dei bianconeri. Pellegrini ha inoltre trascorso con la maglia della Juve una sola annata, quella del 2021/22 riuscendo però a convincere poco e portando a casa solo 21 presenze complessive tra campionato e coppe. Ora il difensore attende il suo riscatto.