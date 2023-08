Calciomercato Napoli, ha chiesto la cessione: Garcia spalle al muro

L’arrivo di Natan sembrava avesse dato ufficialmente il via al calciomercato in entrata del Napoli, ma l’acquisto del brasiliano non ha fatto altro che mettere per un attimo in secondo piano le operazioni in uscita dei campioni d’Italia, che nelle prossime ore si prenderanno la scena.

L’addio di Kim Min Jae non sarà dunque l’ultima ed una cessione del club azzurro, che anzi in questi giorni è al certo di trattative per alcuni dei suoi migliori giocatori. L’intenzione di De Laurentiis e Garcia è ovviamente quella di non stravolgere più di tanto gli equilibri nello spogliatoi del Napoli, ma nelle ultime ore è arrivata una richiesta che ha decisamente messo spalle al muro il tecnico e la dirigenza.

In un recente colloquio, infatti, il giocatore ha espresso la preferenza di lasciare i campioni d’Italia in questo calciomercato, per trovare miglior fortuna, e minutaggio, altrove.

Calciomercato Napoli, ha chiesto la cessione: decisione presa

Incredibili novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, che invece che dedicarsi agli acquisti rischia di rimanere intrappolato in delle trattative per alcune cessioni nei prossimi giorni. Il presidente De Laurentiis aveva promesso entro il 12 di agosto rinforzi di qualità ai suoi tifosi ed a Rudi Garcia, ma l’impressione è che questo ultimatum debba slittare di qualche giorno, perché c’è una questione importante da dover risolvere.

Dal ritiro di Castel di Sangro non arrivano infatti notizie confortanti, dato che uno dei giocatori prediletti di Rudi Garcia avrebbe chiesto al tecnico francese di esser ceduto in questo calciomercato dopo un colloquio post allenamento. Una decisione inaspettata e che lascia a bocca aperta lo stesso allenatore, visto che il ragazzo poteva ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione con gli azzurri.

Non si torna indietro, la decisione è stata presa e comunicata. Come raccontato da a Il Mattino, dunque, Alessandro Zanoli ha espressamente richiesto a Rudi Garcia di essere ceduto in questo calciomercato per andare a fare il titolare altrove.

Napoli, Zanoli ha chiesto di andare via: ecco dove

Il ritiro di Dimaro è servito a Rudi Garcia per valutare ed apprezzare tutte le qualità di Alessandro Zanoli, decidendo di puntare su di lui per il ruolo di vice Di Lorenzo per la prossima stagione. Nonostante tutta questa fiducia, comunque, l’ex Sampdoria non è convintissimo che un ruolo del genere possa giovare al suo processo di crescita, ed è per questo che avrebbe chiesto in colloquio al tecnico francese di andare via da Napoli in questo calciomercato.

Dove? Nel club che più di tutti lo ha cercato nel corso di queste settimane, ovvero il Genoa. I rossoblu nei prossimi giorni si rincontreranno con gli azzurri per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti, soprattutto il ragazzo.

Zanoli vuole il Genoa: il Napoli fa muro ma può cedere

Il Genoa e Zanoli continuano a flirtare, nella speranza che qualcosa possa sbloccarsi nei prossimi giorni. La realtà dei fatti è che però al momento l’approdo in laguna del terzino italiano è molto complicato, complice anche il veto posto da Rudi Garcia in merito alla partenza del ragazzo.

Le speranze del Genoa possono però riaccendersi, visto che lo stesso Zanoli starebbe spingendo per andare via da Napoli, anche semplicemente in prestito. Se le cose dovessero continuare ad andare così, i campioni d’Italia potrebbero cedere alle richieste del terzino, ma prima che questo accada c’è da lavorare tanto a riflettori spenti.