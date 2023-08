Calciomercato: arriva a Torino, visite mediche per il nuovo acquisto

C’è l’annuncio riguardo l’arrivo del nuovo acquisto: sarà a Tortino per le visite mediche. Svelati tutti i dettagli di questo colpo di calciomercato.

Calciomercato: sta arrivando a Torino, è fatta per il nuovo acquisto

E’ tutto fatto tra le due squadre, il ds Vagnati ha chiuso l’accordo per il nuovo acquisto del Torino Vlasic che arriva dal West Ham a titolo definitivo. Soddisfatto Ivan Juric che potrà contare nuovamente sulle doti del croato che già lo scorso anno ha fatto intravedere il suo talento nel club granata. A lui il compito di migliorare la trequarti del Torino.

Calciomercato: Vlasic a Torino, le cifre ufficiali

Quanto è stato pagato Vlasic dal Torino? La cifra che Cairo pagherà al West Ham è di 11 milioni di sterline l’equivalente di 12,7 milioni di euro. Sono questi i dettagli economici dell’accordo trovato con la società inglese che solo oggi ha dato il via libera per il trasferimento in Italia del trequartista croato che potrà finalmente sbarcare alla corte di Ivan Juric. Il tecnico, dopo averlo allenato la scorsa stagione, ha chiesto alla sua società di riconfermare in rosa il calciatore e così i granata hanno deciso di acquistare Vlasic a titolo definitivo dal West Ham e portarlo a Torino.