Colpo Fiorentina: ufficiale l’acquisto dell’ex Barça

La Fiorentina piazza il super colpo sul mercato: Italiano può abbracciare il suo nuovo top player con un passato al Barcellona.

Vincenzo Italiano può esultare: il mercato della Fiorentina è ufficialmente entrato nel vivo. Con la sentenza UEFA che ha estromesso la Juventus dalle coppe europee, permettendo alla Viola di entrare per la seconda stagione consecutiva in Conference League, si sono sbloccate definitivamente le trattative impostate nelle scorse settimane. Commisso vuole regalare al suo allenatore una rosa all’altezza delle aspettative, e lo dimostra dal primo colpo di questo mese di agosto: un top player con un passato al Barcellona.

Non è la prima volta che sul mercato il presidente italoamericano stupisce tutti gli addetti ai lavori con un colpo a effetto. Anche lo scorso anno in pochi avrebbero creduto che la Viola potesse riuscire a portare a casa un giocatore dal Real Madrid, come Luka Jovic, a prescindere da quello che poi è stato il rendimento del serbo durante la stagione.

Con Commisso alla guida, la Viola non è una squadra medio-piccola, ha ambizioni, ha buone capacità di spesa e ha un fascino che è evidentemente in crescita anche all’estero, considerando che la finale di Conference conquistata lo scorso anno ha comunque regalato una visibilità che alla Fiorentina mancava da tempo.

Non è quindi una sorpresa che, dopo aver ricevuto la conferma della partecipazione alle coppe anche per quest’anno, la società abbia voluto accelerare per dimostrare al proprio allenatore di non volersi rimangiare la parola. E il primo colpo post sentenza UEFA è di quelli che lasciano davvero a bocca aperta.

Fiorentina, super colpo per l’Europa: arriva il difensore ex Barcellona

Il primo colpo della Viola è un colpo gigante. In tutti i sensi. 1 metro e 95 di muscoli per un difensore roccioso, potente, fisicato, quasi insuperabile di testa, reattivo e anche rapido grazie alle lunghe leve. Un calciatore che era esploso in Sudamerica fino a convincere il Barcellona a portarlo in Europa nel 2017/18, salvo poi cederlo in Premier, all’Everton, per la somma più che considerevole di 40 milioni di sterline.

Nazionale colombiano, Yerry Mina è un calciatore esperto, maturo (classe 1994, compirà 30 anni nel settembre del 2024), con tante presenze in competizioni internazionali sia con i Cafeteros che con i club (soprattutto in Libertadores) e con un talento innegabile ma mai del tutto espresso.

Non a caso il suo arrivo non ha scaldato troppo i cuori dei tifosi. E il motivo è presto detto. Nelle ultime due stagioni, Mina è stato tormentato dagli infortuni, oltre che trascinato dall’Everton all’interno del vortice di difficoltà di un periodo storico non proprio felice per i Toffees. Se la stagione 2021/22 il colombiano l’aveva chiusa con 14 presenze in tutte le competizioni, per un totale di poco più di 900 minuti giocati, lo scorso anno non è andato oltre le 8 presenze (poco meno di 600 minuti accumulati).

Un biglietto da visita non proprio incoraggiante per una squadra che durante la scorsa stagione ha accumulato oltre cinquanta partite tra tutte le competizioni e che ha bisogno di quindi soprattutto di giocatori sani e integri per poter riuscire a garantire buoni risultati anche in campionato, e non solo straordinari exploit nelle coppe.

Al di là della diffidenza, però, è chiaro che un giocatore come Yerry Mina ha tutto per diventare uno dei nuovi idoli viola. Basterà dargli il tempo per ambientarsi, ma la sensazione è che, per fisico e tecnica, possa diventare un breve tempo un perno per Italiano.