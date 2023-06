Calciomercato: niente Juve o Milan, un’altra italiana prende Morata

Ultime notizie di calciomercato sull’arrivo in Serie A di Alvaro Morata. Sfuma l’ipotesi Juve e Milan, c’è un’altra big italiana sul calciatore spagnolo.

Nonostante il rinnovo con l’Atletico Madrid, Alvaro Morata resta sulla lista dei partenti. In Serie A piace a tantissime società, in passato il suo nome è stato accostato alla Juventus così come al Milan. Nelle ultime ore, però, un’altra big s’è avvicinata al calciatore che potrebbe presto lasciare la Spagna per tornare nuovamente in Serie A per raggiungere il suo ex compagno di squadra: ecco tutti i dettagli su questa trattativa di mercato.

Il calciomercato regala sempre dei grandi colpi di scena. Morata, che sembrava vicinissimo al Milan, adesso è pronto a tornare in Serie A ma in una nuova società. Dopo l’esperienza alla Juventus, lo spagnolo potrebbe raggiungere il suo ex compagno di squadra. Il club è a lavoro per completare prima le uscite entro il 30 giugno, successivamente penserà al mercato in entrata e su come acquistare dall’Atletico Madrid Morata che resta l’obiettivo numero uno per l’attacco del club italiano.

Morata in Serie A, c’è la svolta: ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato da cm.com, c’è una nuova possibilità in Italia per Alvaro Morata. Sedotto e abbandonato dalla Juventus, che ha scelto di riscattare Milik, l’attaccante spagnolo è pronto a firmare con un’altra società italiana. Non è il Milan, che sta lavorando sotto traccia per Scamacca. Ecco chi vuole prendere Morata in questo calciomercato estivo 2023.

C’è Mourinho sulle tracce del giocatore, Tiago Pinto è a lavoro per chiudere l’affare e portare alla Roma Morata. Lo spagnolo potrebbe giocare con il suo ex compagno ai tempi della Juventus Dybala. Il rapporto tra i due è fantastico, ecco perché questa trattativa potrebbe convincere anche l’argentino a resta per un’altra stagione in giallorosso.

Morata alla Roma, nuovi aggiornamenti di calciomercato

Per l’attacco della Roma c’è Alvaro Morata. L’infortunio di Tammy Abraham ha aperto la caccia ad un nuovo bomber, nella lista dei giallorossi c’è anche l’attaccante spagnolo che è in uscita dall’Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è lui l’obiettivo numero uno di Mourinho che cerca un giocatore dalle caratteristiche di Alvaro che alla Roma ritroverebbe il suo compagno Paulo Dybala. Ecco svelati anche i costi della possibile operazione Morata Roma, ecco la richiesta dell’ingaggio e la valutazione dell’Atletico Madrid.

Roma, colpo Morata: attesa per Mourinho

Il calciatore, che non può usufruire del Decreto Crescita a causa delle sue esperienze nelle ultime stagioni alla Juventus, per andare alla Roma sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Ecco perché i giallorossi attendono nuove mosse da Morata che sta trattando anche il rinnovo con l’Atletico Madrid, per spalmare il suo ingaggio da 9 milioni a stagione. La trattativa per la cessione del calciatore potrebbe entrare nel vivo a luglio, da capire se la Roma proverà a strappare il calciatore in prestito o a titolo definitivo.