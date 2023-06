Francesco Facchinetti nuovo presidente, sta comprando il club italiano

Francesco Facchinetti nuovo presidente del club italiano. Ecco l’annuncio che spiazza i tifosi, l’imprenditore è pronto ad entrare nel mondo del calcio, ecco quale società vuole.

Clamorosa indiscrezione rilanciate in queste ultime ore e che vede Francesco Facchinetti protagonista. Il cantante, e figlio del noto frontman dei Pooh Roby, è pronto ad acquistare lo storico club italiano che è in difficoltà a causa di alcuni problemi.

Il club potrebbe cambiare presto proprietà. Sono in corso delle valutazioni da parte di Francesco Facchinetti che è pronto a diventare il nuovo presidente della società. Il figlio del cantante dei Pooh Roby, è un manager musicale di successo ed anche un investitore. Appassionato di calcio, e tifoso dell’Inter, nell’ultimo periodo ha deciso di svolgere l’esame come procuratore sportivo. Adesso per lui potrebbero aprirsi le porte del club, insieme ad un gruppo di investitori potrebbe decidere di comprare la società italiana.

Facchinetti nuovo presidente, ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Francesco Facchinetti ha messo in piedi una cordata per acquistare il club italiano. Una vera e propria sorpresa con il gruppo che sta già lavorando per capire i margini di manovra. Sono in corso, infatti, delle analisi sui conti della società. Un passaggio fondamentale prima della cessione del club.

La squadra che molto presto potrebbe cambiare proprietà è la Sambenedettese con Facchinetti pronto a diventare presidente del club. Già da inizio giugno sono state avviate le trattative per la cessione del club che è attualmente di proprietà di Roberto Renzi. La squadra rossoblù sta vivendo una situazione non proprio facile visto che da diverse stagioni è in Serie D. Lo stadio Riviera delle Palme da tempo non si riempie come una volta ed è per questo motivo che Facchinetti potrebbe portare nuovo entusiasmo e far sognare in grande i tifosi.

Facchinetti interessato alla Sambenedettese: le ultime notizie

Francesco Facchinetti potrebbe acquistare lo storico club italiano. Il figlio, del tastierista e cantante dei Pooh Roby, è pronto a sbarcare nel mondo del calcio con l’acquisto della Sambenedettese. Da un po’ di tempo l’ex dj si occupa dei diritti d’immagine di alcuni calciatori famosi come Sergej Milinkovic Savic e Sandro Tonali. Adesso nel suo futuro può esserci un club importante come quello della Sambenedettese che non sta vivendo un bel periodo della propria storia. Ecco perché Facchinetti è pronto ad acquistare il club, sullo sfondo c’è anche un’altra storica società che è finita nel mirino dell’ex cantante.

Facchinetti vuole entrare nel mondo del calcio: due club nel mirino, Sambenedettese e Lecco

Oltre alla Sambendettese, come riportato anche da tmw, Francesco Facchinetti è interessato anche al Lecco. Il club lombardo è alle prese con la querelle legata all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Dopo aver ottenuto una storica promozione in serie cadetta, il club rischia di essere esclusa a causa dello stadio che non è a norma per la categoria. Ecco perché in caso di mancata iscrizione al campionato di Serie B, la squadra dovrebbe ripartire dalla Serie D. A quel punto Facchinetti potrebbe farsi avanti per acquistare il club.