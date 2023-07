Juventus, Giuntoli ha deciso il futuro del bomber: parole forti

Cristiano Giuntoli ha già in mano la situazione a Torino e sul bomber ha parlato in modo chiarissimo. I tifosi sono rimasti stupiti

La Juventus ha le idee chiare su quello che dovrà essere il proprio mercato e il nuovo ds sta seguendo delle linee guida piuttosto precise. Le manovre più importanti riguardano gli attaccanti.

Abbiamo appena superato la metà di luglio e Cristiano Giuntoli ha già dichiarato chiuso il mercato in ingresso dei bianconeri. Per ora a Torino di volto nuovo si è visto solo Timothy Weah, che numericamente è andato a prendere il posto di Juan Cuadrado. Il colombiano, libero a parametro zero, ha firmato con l’Inter, come parziale ripicca da parte di Marotta per la vicenda Lukaku.

Il belga è il grande sogno di mercato dei bianconeri, da strappare alla concorrenza degli odiati rivali, nonostante il parere negativo dei tifosi. Quello che è successo nella semifinale di andata di Coppa Italia allo Juventus Stadium non si può dimenticare, almeno per quanto riguarda gli ultras della “Vecchia Signora”. Prima di gettarsi anima e corpo su Lukaku, però, Giuntoli deve preoccuparsi delle cessioni. Va liberato il posto sia all’interno della rosa che nei numeri di bilancio per accogliere il #9 del Chelsea.

Juventus, idee chiare su Vlahovic: Giuntoli lo blinda almeno che non arrivino offerte monstre

L’indiziato numero uno a partire è Dusan Vlahovic, su cui la Juve sta dimostrando di non voler più puntare con convinzione. Massimiliano Allegri non ha mai stravisto per lui e anche nell’ultima stagione gli ha preferito sovente Milik.

Il problema è che Vlahovic è stato pagato un anno e mezzo fa la bellezza di 70 milioni di euro e per non incorrere in minusvalenze non si può cedere a cifre di tanto inferiori. Non che la Juve ne abbia intenzione, comunque. Anzi, le parole del nuovo direttore sportivo sembrano andare in tutt’altra direzione.

Giuntoli, durante la conferenza di presentazione a Torino, ha parlato proprio del tema mercato più caldo. Il nuovo ds ha ribadito che: “Chiesa e Vlahovic sono importantissimi e incedibili per noi. Poi se dovessero arrivare offerte irrinunciabili ci penseremo“.

Il riferimento è ovviamente velato a quelle cifre “fuori mercato” che vengono richieste per i due gioielli, che nelle logiche non dichiarate dei bianconeri dovrebbero finanziare il mercato in entrata. Vedremo se soprattutto dalla Premier verrà fatto uno sforzo per gli ex Viola, soprattutto per il bomber che piace a Chelsea e United. Le prossime due settimane saranno decisive.