Ceferin: “Ecco quando vedrete la Superlega”

Il numero uno dell’UEFA torna sulla questione Superlega. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi. Le ultime.

La Superlega fu l’ambizioso progetto portato avanti da alcuni top club europei, su tutti Real Madrid e Juventus, per tentare di creare una competizione non solo alternativa ma anche differente rispetto al format della Champions League. Una rivoluzione, questo doveva essere e c’era l’ambizione di un percorso importante. Non se ne fece nulla, è cosa nota. E la repressione di Fifa e Uefa in sinergia fu evidente.

Con ogni certezza, i massimi organi del calcio mondiale non capirono quel progetto, che fu osteggiato fin dal primo momento. Ora, a distanza di tempo e con la querelle che ne seguì quasi del tutto archiviata, Aleksander Ceferin ne è tornato a parlare. Il numero uno della UEFA non ha lasciato spazio a dubbi.

Il presidente Uefa si è concesso in una lunga intervista con gli sloveni di N1 ed ha toccato diversi temi: ha parlato della questione Russia, con le squadre escluse dalle competizioni continentali, dei club sauditi, della Champions.

Ceferin senza remore: “Ecco quando vedrete la Superlega”

Proprio la massima competizione europea per club, su forte incentivo di Ceferin, si avvia verso una maxi riforma dal prossimo anno calcistico. Ceferin però ha parlato anche di Superlega e di eventuale futuro per questa competizione.

Alla domanda sulla Superlega Ceferin ha risposto con sicurezza: “Non amo parlare dei miei successi. Ma è stato uno degli eventi più importanti per il calcio. Se non avessimo fermato questo progetto folle il calcio non sarebbe mai più stato lo stesso“. Parole che hanno più l’aria di una stoccata per i club che furono coinvolti.

Evidente che, anche a distanza di tempo, quello che successe continua ad avere degli strascichi. Ceferin ha poi rincarato la dose: “Per questa idea non vedo alcuna possibilità, nemmeno tra venti o trent’anni. E chi afferma che la Superlega sia simile alla Champions non capisce o non vuol capire il calcio“.

Una sentenza, senza ombra di dubbio, che chiude la porta anche ad eventuali, future iniziative. Archiviato l’aspetto Superlega Ceferin ha poi confermato che le squadre russe saranno tenute fuori da ogni competizione fino alla fine del conflitto ancora in corso. Infine chiusura sull’Arabia, con la conferma che la Champions League continuerà ad essere una kermesse per soli club dell’area UEFA.