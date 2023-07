Serie A: altro addio, annuncio sui social

Il calciomercato è entrato sempre più nel vivo e in Serie A sono tantissime le operazioni che stanno portando avanti le società in entrata e uscite con acquisti e cessioni.

Ora c’è una nuova notizia che riguarda ciò che accadrà nelle prossime ore riguardo un giocatore che ha già le valigie pronte, sarebbe arrivato anche un suo saluto già in anticipo.

Tante le notizie che riguardano l’addio di alcuni giocatori che possono lasciare il campionato italiano nelle prossime settimane. In molti sono scontenti e pensano di andare via aspettando l’ok dei loro club.

Calciomercato Serie A: altra cessione

Sono davvero tanti i movimenti che si stanno sviluppando in Serie A in vista del prossimo anno. Perché questa sessione di calciomercato sarà decisiva visto che in molti stanno rivoluzionando i loro progetti dai cambi allenatori, direttori sportivi fino a gran parte della rosa.

C’è un grande cambiamento in atto anche da parte di un altro top club italiano che la scorsa stagione è arrivata fino alla finale di Champions League, stiamo parlando dell’Inter che ha già perso pezzi importanti e potrebbe perderne ancora altri.

Al momento la situazione Onana non sembra sbloccata del tutto, tanto è vero che il ds Piero Ausilio nei giorni scorsi ha detto di aspettare il portiere in ritiro a partire dal 13 luglio. Il Manchester United però nelle prossime ore potrebbe alzare l’offerta all’Inter e ottenere il sì definitivo per il trasferimento del giocatore.

Inter: Onana saluta sui social, messaggio enigmatico

Intanto, dopo il post polemico di Marcelo Brozovic sui social dopo l’addio dall’Inter per approdare in Arabia Saudita, è arrivato anche un messaggio enigmatico di André Onana che ha utilizzato i social per avvisare di qualcosa, magari di un suo possibile addio nelle prossime ore.

La trattativa potrebbe essersi sbloccata tra Manchester United e Inter? Questo non è ancora chiaro, ma il messaggio di Onana sui social sembra piuttosto diretto. Questo quanto scritto dal portiere: “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine… non prendere mai in giro nessuno”.

Inter: la richiesta al Manchester United per Onana

Onana è pronto a lasciare l’Inter e aspetta soltanto che arrivi l’ok definitivo dalla società italiana che deve trovare l’intesa totale con il Manchester United che sta spingendo per prendere il portiere camerunense.

Ten Hag non vede l’ora di tornare a lavorare con il portiere dopo averlo avuto all’Ajax e l’Inter spera di poter ottenere una plusvalenza maxi per la cessione di Onana al Manchester United. Arrivato a zero lo scorso anno ora il club inglese è pronto a versare una cifra importante. Il club italiano chiede 60 milioni di euro per il suo cartellino ma si potrebbe chiudere anche per circa 50.