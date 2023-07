Club italiano venduto: c’è la firma, la nuova proprietà è inglese

Era nell’aria la notizia della cessione del club italiano che da anni vive una situazione economica particolare e difficile. Adesso però è arrivata la vendita del 100% delle quote.

Era tutto già deciso da tempo, ma bisognava aspettare i tempi tecnici per sistemare alcuni dettagli importanti per una cessione del genere. Adesso ci sono novità importanti che riguardano il futuro del club.

I tifosi non vedono l’ora che arrivi l’ufficialità, ma c’è già la notizia che conferma che al 100% la società italiana sarà venduta e passerà nelle mani di nuovi proprietari, c’è anche già al firma.

Club ceduto: nuovi proprietari nel calcio italiano

Saranno giorni decisivi questi per capire come andrà a finire per la società in vista della prossima stagione. Perché lo storico club italiano ancora non sa a che campionato parteciperà il prossimo anno a seguito di alcune dinamiche che si sono venute a creare nelle ultime settimane.

Complicazioni e ritardi che potrebbero portare ad una batosta e non permettere al club di giocare il prossimo campionato di Serie B. Allo stesso tempo però ci sono delle novità positive per i tifosi e la squadra allenata da Filippo Inzaghi.

Perché la società è riuscita a raggiungere un accordo e a farsi da parte, adesso sarà un’altra la proprietà che continuerà a portare avanti questo progetto della Reggina per tornare in Serie A il prima possibile.

Cessione Reggina: Guild Capital compra il 100% delle quote

Si avvicina il cambio di proprietà per la Reggina: è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote del club alla società inglese Guild Capital. Il cambio di proprietà potrebbe anche aiutare la Reggina in tema del ricorso per l’iscrizione al campionato di Serie B.

Era nell’aria già la cessione della Reggina che ora passerà nelle mani della proprietà inglese Guild Capital. I tifosi sperano in un progetto ambizioso e ora però c’è l’attenzione spostata sul ricorso presentato alla COVISOC per permettere alla Reggina l’iscrizione alla Serie B dopo che è stata estromessa dal campionato per il ritardo dei pagamenti degli stipendi della passata stagione.

Cessione Reggina: Filippo Inzaghi resta

Da poco Filippo Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con la Reggina fino al 2025 e con l’arrivo della nuova proprietà non dovrebbero cambiare le cose, anzi. La nuova proprietà inglese Guild Capital ha intenzione di puntare su Filippo Inzaghi per provare a tornare il prima possibile in Serie A.

Chiaramente molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime ore, perché al momento ancora non si sa se la Reggina potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B. E’ stato presentato il ricorso e bisognerà attendere queste prossime ore per una decisione ufficiale.