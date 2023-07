Calciomercato, Orsolini è il vero colpo per la Champions: 15 milioni

Riccardo Orsolini è già un uomo calciomercato per la prossima stagione: l’esterno italiano è il colpo d’oro per la Champions League.

Le squadre di Serie A hanno iniziato a monitorare il mercato e a mettere in piedi le prime trattative che a breve possono anche trasformarsi in accordi. Stanno cercando tutti di mettere a segno dei colpi di primo livello provando ad anticipare la concorrenza ma non è sempre facile riuscire a gestire nomi che fanno gola a tanti.

Orsolini è il primo nome sulla lista di diverse big che giocheranno la Champions League. L’esterno italiano è pronto al definitivo salto di qualità e ora le società stanno cercando l’accordo per chiudere.

Calciomercato, colpo Orsolini: prima offerta della big

Riccardo Orsolini è già uomo mercato. Il classe ’97 ha vissuto la seconda parte della scorsa stagione da protagonista assoluto. Con il Bologna e con Thiago Motta ha trovato finalmente il suo spazio comodo per essere uno dei calciatori più importanti della Serie A per la propria squadra. Dopo un periodo di adattamento alla filosofia del nuovo allenatore si è calato perfettamente nella parte dell’uomo-trascinatore ed è diventato inarrestabile.

Il futuro di Orsolini è ancora tutto da scrivere ma questa estate potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità. A 26 anni è pronto per prendersi maggiori responsabilità e confrontarsi anche con competizioni di primo livello come la Champions League.

La Lazio si è mossa per Orsolini. I biancocelesti hanno raggiunto traguardi importantissimi con Maurizio Sarri e ora hanno intenzione di migliorare la rosa, tanto da aver fatto la prima offerta.

Lazio su Orsolini: il Bologna respinge la prima offerta

Il calciomercato delle grandi di Serie A può portare numerosi cambiamenti nelle rose. Stanno cercando tutte il nome giusto che possa aiutare a fare il salto di qualità e cambiare anche i connotati alla squadra. O si stanno cercando profili adatti al processo di crescita già iniziato e che serviranno per completare la rosa.

Per questo motivo la Lazio vuole Orsolini. L’esterno italiano si sposerebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, visto anche lo spirito di sacrificio in fase difensiva a cui è stato abituato in carriera.

Secondo quanto riferisce Il Tempo, la Lazio ha deciso di puntare tutto su Orsolini. Era il secondo nome della lista dopo Berardi ma per quest’ultimo il Sassuolo chiede cifre spropositate che la Lazio non può garantire. E la prima offerta da 7 milioni più 3 milioni di bonus è stata respinta dal Bologna.

Orsolini verso la Lazio: il Bologna vuole 15 milioni

Il Bologna non reputa incedibile Orsolini e la Lazio ci prova: ma servono 15 milioni di euro. Il club felsineo è intenzionato a lasciar partire chi ha voglia di iniziare una nuova avventura, a patto che le offerte in arrivo saranno allettanti.

La Lazio vuole provare a spingersi fino a 12 milioni, con Lotito fiducioso a strappare un colpo importante a cifre non altissime. Il Bologna attende e riflette, ma considerato il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe accettare anche la prossima offerta biancoceleste.