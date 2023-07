Carolina Stramare regina di Ibiza: scatto da urlo

Carolina Stramare regala spettacolo ad Ibiza, l’ex Miss Italia in costume in forma smagliante: applausi scroscianti

La stagione estiva ha ormai da un po’ ufficialmente preso il via e per tutti è arrivato il momento di partire per le spiagge. Soprattutto per le celebrità del mondo dello spettacolo, che nelle varie località balneari del Mediterraneo e non solo si stanno divertendo a dare spettacolo. Risaltano in particolare, in questi giorni, le immagini condivise da Carolina Stramare.

L’ex Miss Italia del 2019 è tra le presenze più cool del momento ad Ibiza, tradizionale meta del jet set. La modella e showgirl si sta godendo ogni momento, tra serate in discoteca, giornate in barca, relax e tintarella sulla spiaggia e molto altro ancora. C’è di che invidiarla, ma soprattutto c’è da restare a bocca aperta per il fascino e la sensualità clamorosi che è sempre in grado di sprigionare.

In forma smagliante, Carolina sta raccogliendo applausi a ripetizione tra post e stories, che oltretutto ci mostrano come negli ultimi tempi abbia assecondato particolarmente la sua passione per i tatuaggi. Sulla schiena e sui fianchi, hanno fatto la loro comparsa dei nuovi tattoo, che contribuiscono alla sua bellezza mozzafiato, rendendola ulteriormente provocante.

Carolina Stramare, quel costume che non contiene nulla: silhouette strabordante da tutti i punti di vista

Carolina, dopo la partecipazione di quest’anno a Pechino Express, che l’ha consacrata ad alti livelli anche nell’ambito televisivo, ha visto crescere molto i suoi fan e ormai viaggia oltre il mezzo milione di followers su Instagram. Un pubblico per il quale le coronarie vengono messe seriamente a rischio dagli ultimi scatti in costume.

La silhouette statuaria e incontenibile di Carolina viene messa ancora più in risalto da un costume del genere, che si intreccia a meraviglia sulla sua figura slanciata, da’ libero sfogo alla scollatura e attira l’attenzione su fianchi esplosivi e conturbanti. Il risultato in termini di commenti e like vede l’ennesimo trionfo per la 24enne lombarda, che si candida con decisione tra i volti più seducenti dell’estate.

Le immagini che ci ha regalato finora già basterebbero, ma la sensazione è che Carolina abbia appena iniziato uno show che la vedrà lungamente protagonista. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo, la Stramare è pronta a far impazzire di gioia i tanti fan perdutamente innamorati di lei.